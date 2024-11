GATINEAU, QC, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada comprend à quel point il est important pour les Canadiens de continuer à recevoir les prestations et les services dont ils ont besoin en cas d'interruption de travail à Postes Canada. C'est pourquoi tous les Canadiens sont invités à se créer un compte Mon dossier Service Canada et à s'inscrire au dépôt direct si ce n'est pas encore fait. L'inscription au dépôt direct garantit le dépôt en temps opportun des prestations, puisque la livraison des chèques papier par la poste peut être affectée en cas de conflit de travail à Postes Canada. Grâce à Mon dossier Service Canada, les clients peuvent accéder à partir de la maison à de nombreux services liés aux prestations qu'ils reçoivent.

Le dépôt direct est déjà une option privilégiée par la plupart des clients de Service Canada. En effet, plus de 96 % de tous les clients de l'assurance-emploi, du Régime de pensions du Canada, de la Sécurité de la vieillesse et du Programme canadien d'aide financière aux étudiants ont choisi de recevoir leurs prestations par dépôt direct.

En cas d'interruption de travail, Postes Canada a accepté de continuer à livrer les chèques des programmes socio-économiques une fois par mois aux Canadiens, ce qui comprend le Régime de pensions du Canada, les prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada, la Sécurité de la vieillesse, l'Allocation canadienne pour enfants et l'Allocation canadienne aux parents de jeunes victimes de crimes.

Service Canada a pris un certain nombre de mesures pour aider les personnes qui comptent sur la poste pour obtenir des prestations et des services :

Postes Canada continuerait de livrer les chèques papier une fois par mois pour les pensions publiques, ce qui comprend le Régime de pensions du Canada , les prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada et la Sécurité de la vieillesse . Les chèques de novembre seraient émis pour qu'ils soient acheminés plus tôt afin de limiter les délais possibles pouvant être causés par une interruption du courrier.

. Les chèques de novembre seraient émis pour qu'ils soient acheminés plus tôt afin de limiter les délais possibles pouvant être causés par une interruption du courrier. Les clients du Régime canadien de soins dentaires pourront consulter la lettre indiquant leur admissibilité au Régime dans leur compte Mon dossier Service Canada. Si plus de 20 jours ouvrables se sont écoulés depuis leur demande, les demandeurs pourraient communiquer avec la Sun Life ou avec le centre d'appels du Régime canadien de soins dentaires pour connaître leur numéro d'identification, la date de début de la couverture et leur niveau de couverture.

pourront consulter la lettre indiquant leur admissibilité au Régime dans leur compte Mon dossier Service Canada. Si plus de 20 jours ouvrables se sont écoulés depuis leur demande, les demandeurs pourraient communiquer avec la Sun Life ou avec le centre d'appels du Régime canadien de soins dentaires pour connaître leur numéro d'identification, la date de début de la couverture et leur niveau de couverture. Les clients qui ont présenté leur demande de passeport et ont opté pour le service de retrait en 10 jours pourront toujours récupérer leur passeport dans les bureaux de passeport et dans certains Centres Service Canada. Ceux qui ont présenté leur demande et ont opté de recevoir le passeport par la poste doivent s'attendre à des délais. Si un client a déjà soumis une demande et a maintenant besoin d'un passeport en urgence, il doit communiquer avec le Programme de passeport au 1-800-567-6868 ou se rendre dans un Centre Service Canada pour demander que sa demande de passeport soit transférée à l'un des 60 bureaux de passeports qui offrent le service de retrait.

et ont opté pour le service de retrait en 10 jours pourront toujours récupérer leur passeport dans les bureaux de passeport et dans certains Centres Service Canada. Ceux qui ont présenté leur demande et ont opté de recevoir le passeport par la poste doivent s'attendre à des délais. Si un client a déjà soumis une demande et a maintenant besoin d'un passeport en urgence, il doit communiquer avec le Programme de passeport au 1-800-567-6868 ou se rendre dans un Centre Service Canada pour demander que sa demande de passeport soit transférée à l'un des 60 bureaux de passeports qui offrent le service de retrait. Les personnes qui ont besoin d'un numéro d'assurance sociale (NAS) peuvent en faire la demande en ligne ou en personne dans un Centre Service Canada. Elles peuvent aussi vérifier leur NAS sur leur compte Mon dossier Service Canada.

(NAS) peuvent en faire la demande en ligne ou en personne dans un Centre Service Canada. Elles peuvent aussi vérifier leur NAS sur leur compte Mon dossier Service Canada. Les clients qui reçoivent des chèques de l'assurance-emploi par la poste sont invités à s'inscrire au dépôt direct lorsque possible. Une fois inscrits, les clients reçoivent généralement leur paiement en deux ou trois jours. Les autres clients peuvent communiquer avec Service Canada pour indiquer qu'ils ont un besoin urgent, des arrangements peuvent être faits pour acheminer le chèque à leur domicile ou à un Centre Service Canada, par d'autres moyens.

par la poste sont invités à s'inscrire au dépôt direct lorsque possible. Une fois inscrits, les clients reçoivent généralement leur paiement en deux ou trois jours. Les autres clients peuvent communiquer avec Service Canada pour indiquer qu'ils ont un besoin urgent, des arrangements peuvent être faits pour acheminer le chèque à leur domicile ou à un Centre Service Canada, par d'autres moyens. Les clients de l'assurance-emploi peuvent consulter leur compte Mon dossier Service Canada pour accéder à leur lettre de décision et utiliser l'outil de téléchargement de documents pour soumettre l'information nécessaire à leur demande, comme des certificats médicaux. Pendant un conflit de travail, Service Canada ne pourrait pas envoyer les codes d'accès par la poste aux nouveaux clients. Ces derniers pourront obtenir un nouveau code d'accès en téléphonant à un centre d'appels de l'assurance-emploi ou en se rendant dans un Centre Service Canada.

Le personnel de Service Canada a en main les procédures et les directives mises à jour relatives aux répercussions que pourrait avoir un conflit de travail à Postes Canada sur les opérations des programmes de Service Canada. Tout le personnel est prêt pour aider les clients dans les points de service en personne et dans les centres d'appels spécialisés.

Service Canada vise à améliorer continuellement l'expérience des Canadiens et à s'assurer qu'ils obtiennent les prestations et les services dont ils ont besoin, peu importe le lieu ou le moment.

Citations

« Notre gouvernement sait que les Canadiens comptent sur leurs prestations et veulent avoir accès aux services facilement, peu importe les perturbations. Grâce à l'infrastructure de versement en ligne que nous avons bâtie, les Canadiens ont plus d'options pour accéder à nos services en ligne rapidement et de manière fiable. Nous sommes déterminés à faire en sorte que chaque client peut obtenir ce dont il a besoin, que ce soit avec le dépôt direct, le soutien en ligne ou dans nos centres en personne. Le gouvernement est là pour vous aider à chaque étape, nous nous assurons qu'il n'y a aucun délai ni stress ajoutés. »

- Le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech

Faits en bref

À ce jour, 96,6 % des clients de l'assurance-emploi, 97 % des clients du Régime de pensions du Canada , 97,9 % des clients de la Sécurité de la vieillesse et 97,9 % des clients du Programme canadien d'aide financière aux étudiants sont inscrits au dépôt direct.

, 97,9 % des clients de la Sécurité de la vieillesse et 97,9 % des clients du Programme canadien d'aide financière aux étudiants sont inscrits au dépôt direct. Les clients peuvent utiliser leur compte Mon dossier Service Canada pour accéder à un large éventail de services et prestations du gouvernement offerts par Service Canada et les gérer.

Le numéro 1 800 O-Canada demeure disponible pour les Canadiens qui cherchent de l'aide, y compris pour diriger les clients vers les ressources de soutien à l'inscription au dépôt direct.

Les personnes ayant présenté une demande d'inscription au Régime canadien de soins dentaires sont invitées à consulter le Vérificateur de l'état d'une demande ou à composer le 1-833-537-4342 pour vérifier où en est leur demande.

Les personnes qui ont fait une demande de passeport peuvent vérifier l'état de leur demande en quelques clics. Pour utiliser le Vérificateur de l'état d'une demande de passeport, les clients doivent fournir la même adresse de courriel que celle inscrite sur leur demande de passeport.

Les personnes qui ont besoin d'un numéro d'assurance sociale peuvent en faire la demande en personne ou en ligne.

Liens connexes

Mon dossier Service Canada

Dépôt direct pour Service Canada

Communiquer avec Emploi et Développement social Canada (EDSC)

Trouver un bureau de Service Canada

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour toute demande des médias, veuillez communiquer avec : Teodor Gaspar, Directeur des communications par intérim, Cabinet du ministre des Services aux citoyens, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, 819-994-5559, [email protected]