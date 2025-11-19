Festivals et événements de la saison automnale 2025 - Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer le Salon du livre de Montréal

MONTRÉAL, le 19 nov. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 349 000 $ au Salon du livre de Montréal, qui se déroule à Montréal jusqu'au 23 novembre. Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Samuel Poulin, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Salon du livre de Montréal est un rendez-vous culturel qui encourage les personnes de tous âges à développer un intérêt pour la littérature. L'événement fait la promotion des arts littéraires à travers une foule d'activités ludiques et de rencontres captivantes avec les professionnels du milieu d'ici et d'ailleurs. Des séances de dédicaces, des jeux éducatifs et des ateliers de création mettront notamment le livre à l'honneur à l'occasion du Salon.

« Le Salon du livre de Montréal est un rendez-vous littéraire incontournable pour les lecteurs, petits et grands, un moment privilégié de rencontres entre le public et les auteurs. Merci à l'équipe permanente du Salon du livre de Montréal et à ses innombrables bénévoles de contribuer chaque année au rayonnement de la littérature du Québec et d'ailleurs. Le plaisir de lire, c'est chaque fois une expérience de réenchantement. Ça transforme des vies et ça ouvre nos horizons. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Favoriser l'accès à la culture dans toute sa diversité, c'est l'une des priorités de notre Plan d'action jeunesse 2025-2030. Le Salon du livre de Montréal contribue à encourager le meilleur de la littérature québécoise et permet de rencontrer des gens d'ici qui font rayonner notre culture. Nous sommes ravis de participer à la tenue d'un événement aussi inspirant et formateur pour la jeunesse! »

Samuel Poulin, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

« Le Salon du livre de Montréal est un événement phare qui reflète la richesse culturelle de notre métropole. Il rassemble des passionnés de lecture et des créateurs locaux et internationaux, contribuant à faire rayonner notre ville comme un haut lieu de culture et de savoir. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Salon 300 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère de la Culture et des Communications octroie 6 000 $ au Salon par le biais du Programme d'appui aux initiatives internationales - Volet 2 - Invitation.

Le Secrétariat à la jeunesse participe à la tenue de cet événement grâce à une aide de 43 000 $ découlant du programme Lis-moi le Québec de l'Association québécoise des salons du livre, financé dans le cadre du Plan d'action jeunesse 2025-2030, qui vise à soutenir et à développer la pratique d'activités culturelles liées à la lecture chez les jeunes de 12 à 29 ans.

