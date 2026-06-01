GATINEAU, QC, le 1er juin 2026 /CNW/ - Afin de bâtir un pays plus fort et exempt d'obstacles, le gouvernement du Canada investit dans des projets communautaires qui font la promotion de l'accessibilité, favorisent l'inclusion des personnes en situation de handicap et permettent de bâtir un Canada où chacun a la chance de mettre ses talents à profit et de prospérer.

Aujourd'hui, pour souligner la Semaine nationale de l'accessibilité (SNA) de 2026, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a lancé un appel de propositions dans le cadre du volet de la SNA du Fonds pour un Canada accessible.

À la suite de cet appel de propositions, jusqu'à 3,6 millions de dollars sur trois ans seront réservés pour soutenir jusqu'à 20 projets qui favoriseront la mise en œuvre de la Loi canadienne sur l'accessibilité et de ses règlements grâce à des activités organisées dans le cadre de la Semaine nationale de l'accessibilité. Il s'agit d'activités qui :

mettent en lumière la contribution des personnes en situation de handicap;

sensibilisent les gens et font la promotion de l'accessibilité et l'inclusion dans les communautés et les milieux de travail partout au Canada;

réduisent la stigmatisation et les barrières comportementales auxquelles sont confrontées les personnes en situation de handicap;

permettent aux organisations de transmettre leurs pratiques exemplaires et les leçons apprises en lien avec les activités de la SNA au sein de la communauté des personnes en situation de handicap.

Les organisations admissibles ont jusqu'au 28 juillet 2026 à 15 h (HAE) pour faire une demande de financement en se rendant sur la page Canada accessibles - Financement de la Semaine nationale de l'accessibilité où se trouvent le formulaire de demande et les instructions.

Le Fonds pour un Canada accessible appuie les objectifs établis par la Loi canadienne sur l'accessibilité, qui visent à bâtir un pays libre d'obstacles physiques, sociaux et comportementaux.

Citations

« Chaque Canadien mérite d'avoir l'occasion de réussir, d'apporter sa contribution et d'être valorisé pour qui il est. La Semaine nationale de l'accessibilité nous rappelle que bâtir un Canada exempt d'obstacles est une responsabilité commune. Nous ne pouvons pas accomplir le travail seuls. Ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pourrons éliminer les obstacles et bâtir un Canada plus fort et plus accessible où personne n'est laissé pour compte. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

Faits en bref

Selon l'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2022, 27 % des Canadiens âgés de 15 ans et plus (environ 8 millions de personnes) avaient au moins un handicap.

La Semaine nationale de l'accessibilité aura lieu de 31 mai au 6 juin 2026. Il s'agit d'une semaine soulignée à l'échelon national pour reconnaître les nombreuses réalisations sociales, économiques et culturelles des personnes en situation de handicap. Cette année, le thème est « Bâtir un Canada fort et accessible ».

Le volet de la Semaine nationale de l'accessibilité du Fonds pour un Canada accessible offre des subventions pour la réalisation de projets qui visent à sensibiliser la population à l'importance de l'accessibilité et de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans différents secteurs, milieux de travail et communautés d'un bout à l'autre du pays.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]