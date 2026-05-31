OTTAWA, ON, le 27 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, la secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse), l'honorable Anna Gainey, a annoncé que huit équipes de recherche avaient été retenues et recevraient l'une des subventions Catalyseur « S'unir pour réussir 2025-2026 », pour un montant total de plus d'un million de dollars, dans le cadre d'une classe de financement axée sur les effets des programmes d'alimentation en milieu scolaire.

Ces subventions ont été offertes pour la première fois en juillet 2025. Elles proviennent de 11 fonds de financement distincts, notamment un en lien avec les effets des programmes d'alimentation en milieu scolaire qui découle d'un partenariat entre Emploi et Développement social Canada (EDSC) et les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).

Les projets financés produiront de nouvelles données probantes, mettant en lumière les éléments qui fonctionnent dans les programmes d'alimentation en milieu scolaire, et permettront d'accroître les effets pour les enfants et les familles qui y participent. Ces partenariats de recherche viendront combler des lacunes importantes dans les données et le savoir en lien avec la santé et le bien-être des enfants. Ils renforceront également l'exécution et la gouvernance des programmes dans divers lieux et contextes, conformément à la Politique nationale d'alimentation scolaire. Les projets retenus couvrent un vaste éventail de sujets, d'approches en matière de recherche et de régions géographiques et ont une portée variée, allant de projets ciblant une communauté ou une région donnée à des projets d'envergure nationale.

Le Programme national d'alimentation scolaire fait partie intégrante du plan du gouvernement du Canada pour rendre la vie plus abordable pour les parents. Chaque année, il permet d'aider jusqu'à 400 000 enfants et jeunes à se nourrir d'aliments sains à l'école et donne aux familles une plus grande marge de manœuvre pour gérer le budget de leur ménage.

De plus amples renseignements sur les projets financés sont disponibles ici.

Citations

« La recherche de pointe contribuera à renforcer et à orienter le financement et ainsi à offrir à davantage d'enfants des aliments sains à l'école. Le gouvernement du Canada est déterminé à élaborer des politiques basées sur les données afin que les programmes d'alimentation en milieu scolaire au pays soient du plus grand effet. C'est une excellente nouvelle pour les enfants comme pour le Canada. »

- La secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse), l'honorable Anna Gainey

« Investir dans la mobilisation des connaissances, c'est mettre la recherche au service de nos concitoyennes et concitoyens. Ces projets feront naître des partenariats significatifs qui transformeront les données probantes en actions concrètes, permettant ainsi d'améliorer les programmes communautaires, d'offrir de meilleurs services de santé et de mettre en œuvre des solutions pratiques qui favorisent la santé de la population canadienne. »

- La ministre de la Santé, l'honorable Marjorie Michel

Faits en bref

EDSC finance à lui seul les projets de six des huit équipes sélectionnées, pour un montant total de 780 224 $. Il finance, en collaboration avec les IRSC, les projets des deux autres équipes pour un montant total de 256 719 $. Voici les titres des huit projets sélectionnés aux fins de financement : Enquête sur les répercussions économiques des programmes d'alimentation en milieu scolaire dans les collectivités des Premières Nations au Canada L'intersection entre l'insécurité alimentaire des ménages, la participation au programme d'alimentation en milieu scolaire de l'Île-du-Prince-Édouard et le modèle « payez ce que vous pouvez » Cocréation d'un cadre de gouvernance pour maximiser les retombées sociales et économiques d'un programme d'alimentation en milieu scolaire équitable au Québec, avec et pour les parties prenantes CONNEXION : Possibilités de collaboration pour l'équité nutritionnelle en milieu scolaire et la transformation communautaire Création conjointe d'un cadre de formation des ressources humaines pour les fournisseurs de programmes d'alimentation en milieu scolaire Nourrir l'équité : un programme communautaire de recherche sur l'alimentation en milieu scolaire au Canada Partenariat pour une meilleure alimentation en milieu scolaire : Étude recourant à un mélange de méthodes et portant sur l'incidence des politiques dans les écoles secondaires de deux commissions scolaires de l'Ontario Catalyser la recherche sur l'alimentation en milieu scolaire en Colombie-Britannique : relier les réseaux, cartographier la gouvernance et comprendre le potentiel de la littératie alimentaire pour améliorer la santé et le bien-être des enfants

Le Programme national d'alimentation scolaire a été lancé en 2024-2025; il s'accompagne d'un investissement d'un milliard de dollars sur cinq ans pour aider les provinces, les territoires et les partenaires autochtones à améliorer et à élargir les programmes d'alimentation en milieu scolaire partout au Canada. Au 10 mars 2025, tous les territoires et les provinces avaient signé des accords bilatéraux avec le Canada dans le cadre du programme.

Dans le budget de 2025, le gouvernement du Canada s'est engagé à déposer une loi et à verser 216,6 millions de dollars par année à compter de 2029-2030 pour pérenniser le Programme national d'alimentation scolaire. La Loi sur le Programme national d'alimentation scolaire est entrée en vigueur en mars 2026. Grâce à cette Loi, le gouvernement solidifie son engagement à financer durablement le Programme national d'alimentation scolaire et à poursuivre sa collaboration avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones pour améliorer et élargir les programmes d'alimentation en milieu scolaire d'un bout à l'autre du Canada.

est entrée en vigueur en mars 2026. Grâce à cette Loi, le gouvernement solidifie son engagement à financer durablement le Programme national d'alimentation scolaire et à poursuivre sa collaboration avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones pour améliorer et élargir les programmes d'alimentation en milieu scolaire d'un bout à l'autre du Canada. Les familles qui comptent deux enfants et qui participent au programme de leur école peuvent économiser en moyenne 800 $ par année sur l'épicerie.

Le Programme national d'alimentation scolaire est administré par trois ministères fédéraux : Emploi et Développement social Canada, Services aux Autochtones Canada et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada.

Les IRSC relèvent du portefeuille de la Santé, lequel aide la ministre de la Santé à maintenir et à améliorer la santé des Canadiens. Regroupant 13 instituts, les IRSC offrent leadership et soutien aux chercheurs et aux stagiaires du domaine de la santé à l'échelle du Canada.

À mesure que le gouvernement poursuit la mise en œuvre du Programme national d'alimentation scolaire avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones, les investissements dans les données et la recherche permettent aux programmes d'alimentation en milieu scolaire de partout au pays de se fonder sur des données probantes récentes, fiables et appliquées et sur les besoins réels.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Elsa Niyongabo, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet de la secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse), [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Instituts de recherche en santé du Canada, [email protected]