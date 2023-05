GATINEAU, QC, le 24 mai 2023 /CNW/ - Plus de 6,2 millions de Canadiens ont une incapacité, qui peut être permanente ou temporaire, visible ou invisible. Le gouvernement du Canada prône en permanence l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap et leur inclusion à part entière dans tous les aspects de la société canadienne en travaillant en étroite collaboration avec la communauté des personnes en situation de handicap, les intervenants, tous les ordres de gouvernement et des partenaires internationaux.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a ouvert le deuxième Congrès annuel canadien sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Le Congrès se tiendra du 24 au 26 mai 2023 et il aura pour thème « L'intégration des personnes en situation de handicap : Rendre les possibilités concrètes ». L'accent sera encore mis sur ce thème au cours de la Semaine nationale de l'accessibilité de 2023, qui se tiendra du 28 mai au 4 juin 2023.

Le Congrès est accessible, virtuel, interactif, gratuit et ouvert à tous. Il offre des possibilités de réseautage et comporte de nombreuses discussions en groupe et conversations sur des questions importantes en vue de faire avancer l'accessibilité et l'inclusion des personnes en situation de handicap au Canada. Il y aura aussi une exposition sur l'innovation en matière d'accessibilité ainsi que des célébrations d'artistes canadiens en situation de handicap et d'athlètes participant aux Jeux Olympiques spéciaux.

La troisième journée du Congrès (le 26 mai) sera un salon virtuel de l'emploi pour les personnes en situation de handicap, qui mettra en vedette certains des employeurs les plus diversifiés et inclusifs du Canada qui seront à la recherche de personnes talentueuses. Le salon de l'emploi offrira aux personnes en situation de handicap une occasion unique d'explorer des possibilités d'emploi intéressantes.

Nous invitons tous les Canadiens à consulter la page Web du Congrès canadien sur l'inclusion des personnes en situation de handicap de 2023 afin de s'inscrire ou d'obtenir plus de renseignements.

Citation

« Le Congrès est l'occasion de mettre en pratique l'inclusion des personnes en situation de handicap. Des conversations importantes se tiendront au cours des trois prochains jours avec des personnes et des organisations de cette communauté, au sujet d'enjeux déterminés comme prioritaires. Nous devons continuer à échanger des idées, des concepts et des plans d'innovation en vue d'établir un Canada exempt d'obstacles; c'est primordial. Ensemble, nous pouvons concrétiser ces possibilités. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

Les faits en bref

En 2022, Emploi et Développement social Canada a accueilli le premier Congrès canadien sur l'inclusion des personnes en situation de handicap, auquel ont assisté plus de 2 900 personnes.

a accueilli le premier Congrès canadien sur l'inclusion des personnes en situation de handicap, auquel ont assisté plus de 2 900 personnes. La Semaine nationale de l'accessibilité est une semaine établie officiellement en vertu de la Loi canadienne sur l'accessibilité . Sa championne est la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, et elle offre une occasion de :

. Sa championne est la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, et elle offre une occasion de : célébrer la précieuse contribution et le leadership des Canadiennes et des Canadiens en situation de handicap;

souligner le travail des gens, des organisations et des communautés qui éliminent les obstacles;

réfléchir aux efforts constants pour bâtir un Canada plus accessible et plus inclusif.

plus accessible et plus inclusif.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Tara Beauport, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]