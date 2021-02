Semaine de relâche - Montréal propose un vaste choix d'activités intérieures et extérieures gratuites

MONTRÉAL, le 16 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Pour la semaine de relâche, la Ville de Montréal propose de nombreuses activités culturelles et sportives gratuites aux jeunes et aux familles. Dans le respect des consignes sanitaires et du couvre-feu, ils pourront ainsi bouger et sortir à l'extérieur en profitant du plein air en ville et bénéficier d'une offre culturelle numérique diversifiée chez eux avec la campagne L'évasion dans votre salon.

« L'accès à des activités sportives et culturelles est primordial pour améliorer la qualité de vie dans nos quartiers ainsi que le mieux-être et la santé de nos jeunes et je me réjouis que les enfants et les adolescents puissent profiter pendant la semaine de relâche d'une foule d'activités gratuites », a souligné la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le plein air en ville

Les parcs-nature proposent une immersion en pleine nature sans quitter la ville, mais les jeunes Montréalaises et Montréalais pourront aussi s'amuser dehors dans leurs quartiers. Plusieurs parcs ainsi que quatre bibliothèques dans le cadre du programme Parc actif offrent aux résidents de moins de 18 ans de l'équipement hivernal à emprunter sur réservation.

Le parc Jean-Drapeau propose le prêt d'équipements ainsi que plusieurs activités gratuites avec notamment de la glissade libre, une patinoire, des sentiers de randonnées et un parcours de « fat bike ». Il offre également deux pistes de ski de fond, l'une pour s'initier et un sentier de 5,7 km qui parcourt l'île Notre-Dame. Par ailleurs, d'ici la semaine de relâche, un nouvel anneau de glace sera disponible. La Biosphère vous invite quant à elle à découvrir une exposition extérieure.

Depuis la réouverture du Jardin botanique , ses jardins extérieurs avec ses nombreux sentiers pour la marche et ses pistes de ski de fond sont accessibles gratuitement.

Pour plus d'informations sur les activités extérieures à Montréal, rendez-vous sur la page https://montreal.ca/articles/le-plein-air-en-ville-cet-hiver-3117

Une programmation culturelle avec des activités variées et divertissantes

« Je suis très fière de nos bibliothèques et de nos maisons de la culture qui malgré les circonstances ont mis sur pied une programmation inspirante, ludique et innovante afin de permettre aux jeunes et aux familles, qui en ont plus que jamais besoin en cette période particulière, de s'amuser et garder le moral », a précisé la vice-présidente et élue responsable de la culture au comité exécutif, Magda Popeanu.

Du 28 février au 7 mars, les maisons de la culture offriront en ligne des pièces de théâtre, des spectacles de cirque, des performances, des ateliers virtuels ainsi que des projections de courts métrages permettant la rencontre entre la danse et le cinéma, le tout dédié à un public jeunesse. Depuis la mi-février, plusieurs maisons de la culture recommencent aussi à présenter des expositions gratuites en toute sécurité dans leurs murs.

Pour planifier vos sorties culturelles et accéder au contenu en ligne, rendez-vous sur le site accesculture.com .

Les Bibliothèques de Montréal présenteront quant à elles de nombreux événements et ateliers virtuels ainsi que des trousses contenant des activités amusantes et des jeux vidéo ou de société à aller chercher sur place. Les bibliothèques de Montréal disposent en effet de plus de 30 000 jeux dans leurs collections.

Le 9e festival Montréal joue, qui débute le 20 février, se poursuivra par ailleurs pendant la relâche, mettant en valeur la culture ludique sous différentes formes : cahiers de jeux, animations et jeu-questionnaire en ligne, défis, bingos, etc.

Pour en apprendre plus sur la programmation du festival Montréal joue et ses activités en version téléchargeable, rendez-vous sur montrealjoue.ca .

Services en bibliothèque

Il est à noter que le prêt et le retour de documents sont accessibles dans toutes les bibliothèques de Montréal. Depuis le 8 février, la majorité d'entre elles offrent également des services élargis en donnant graduellement accès au rayonnage et en mettant à la disposition des usagers, des places assises ainsi que des postes informatiques. Il peut être nécessaire de réserver sur place ou par téléphone. Les horaires des bibliothèques ont été adaptés à la période de couvre-feu et peuvent être consultés sur le site de la Ville https://bibliomontreal.com/ .

Consignes sanitaires

La Ville de Montréal invite la population à tenir compte des consignes sanitaires en vigueur.

