Semaine de la prévention des incendies 2025 - Le premier responsable, c'est toi!

QUÉBEC, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Du 5 au 11 octobre se tiendra la Semaine de la prévention des incendies (SPI) 2025, sous le thème « Le premier responsable, c'est toi! ». Cette campagne annuelle vise à rappeler aux Québécoises et aux Québécois l'importance d'adopter des comportements sécuritaires au quotidien pour réduire les risques d'incendie.

La vigilance comme pilier de la prévention

Chaque année, des centaines de familles sont touchées par des incendies résidentiels au Québec. Or, près de la moitié de ces sinistres découlent d'une erreur humaine et près du quart (23 %) sont causés par les appareils électriques ou de distribution d'électricité. Pour éviter d'être victime d'un incendie ou de subir des blessures graves, la vigilance et la prévention demeurent vos meilleures alliées.

Des conseils qui peuvent sauver des vies

Pour réduire les risques, il est essentiel d'adopter les comportements suivants :

Utiliser uniquement des appareils électriques certifiés (ex. : CSA ou ULC);

Éviter de modifier un appareil ou de l'équipement électrique;

Limiter l'usage des rallonges, qui devraient être utilisées uniquement comme une solution temporaire;

Équiper chaque étage et chaque chambre d'une résidence d'un avertisseur de fumée fonctionnel;

Préparer un plan d'évacuation et s'exercer régulièrement à évacuer son domicile.

Ces gestes simples peuvent représenter la différence entre la vie et la mort.

Des ressources et des activités près de chez vous

Tout au long de la SPI, plusieurs activités de sensibilisation auront lieu partout au Québec. N'hésitez pas à consulter le site Web et les médias sociaux de votre municipalité ou de votre service de sécurité incendie pour connaître la programmation locale.

Citation :

« Les bases de la sécurité incendie, ce sont d'abord les gestes de prévention que vous pouvez poser au quotidien pour vous-mêmes et vos proches. Chacun a un rôle crucial à jouer. En vous informant et en adoptant dès aujourd'hui des comportements sécuritaires, vous protégez ce que vous avez de plus précieux : votre vie et celle de vos proches. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

Chaque année, 308 personnes en moyenne sont blessées lors d'un incendie au Québec et 27 000 personnes sont évacuées. Chaque jour, 13 résidences sont endommagées lors d'incendies.

Parmi les victimes d'incendies, 67 % sont âgées de 60 ans et plus.

L'avertisseur de fumée demeure le dispositif le plus efficace pour déjouer les drames et sauver des vies. C'est pourquoi il est important de tester vos avertisseurs deux fois par année, y compris ceux des résidences secondaires.

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Source: Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, responsable de la région du Nord-du-Québec, 819 444-7064, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]