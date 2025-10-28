Mérite québécois de la sécurité civile 2025 - La Ville de Sainte-Thérèse et le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides honorés pour leurs bonnes pratiques en sécurité civile

QUÉBEC, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Afin de reconnaître les initiatives ou l'apport exceptionnel de personnes et d'organisations œuvrant en sécurité civile, le gouvernement du Québec tenait aujourd'hui, au Centre des congrès de Québec, la cérémonie du Mérite québécois de la sécurité civile 2025.

Au total, sept distinctions ont été décernées, dont deux dans la région des Laurentides, dans la catégorie « Réponse aux sinistres ». D'abord un prix Mention d'honneur a été attribué au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides pour son projet Excellence et proactivité : être en première ligne face à la détresse des sinistrés de la tempête tropicale Debby. La Ville de Sainte-Thérèse a pour sa part reçu un prix Mérite pour son projet Mobilisation de l'organisation municipale de sécurité civile en prévision de l'ouragan Debby du 9 août 2024.

Aperçu des projets

Lors de la tempête tropicale Debby en 2024, le Comité d'intervention en mesure d'urgence psychosociale du CISSS des Laurentides a mobilisé plusieurs personnes du 9 août jusqu'à la mi-septembre. Les équipes étaient en poste avant même que les citoyens ne formulent des demandes, anticipant ainsi les besoins psychosociaux. Le service 911 n'étant pas disponible pendant plusieurs heures, la présence des intervenants a amené un sentiment de sécurité accru pendant cette période critique.

Quant à l'Organisation municipale de sécurité civile de la Ville de Sainte-Thérèse, elle a rapidement déployé son plan d'action en prévention de cette tempête. Par exemple, elle a mis en place des outils de gestion des mesures d'urgence pour affronter les risques d'inondations pluviale et fluviale sur son territoire, misé sur une communication dynamique avec les citoyens et surveillé de près les données météorologiques, en plus de charger des pompes submersibles dans les camions du service de la sécurité incendie et de planifier l'ouverture potentielle d'un centre d'hébergement pour les personnes sinistrées.

Citations :

« Je félicite le CISSS des Laurentides et la Ville de Sainte-Thérèse pour leur gestion proactive des mesures d'urgence au moment où les prévisions météo annonçaient une migration possible de l'ouragan Debby vers le Québec. Leur mobilisation rapide et efficace en prévention leur a permis de se tenir prêts et disponibles pour aider leurs citoyens et assurer la sécurité de tous et toutes. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Le CISSS des Laurentides et la Ville de Sainte-Thérèse ont démontré leur capacité à réduire les délais d'intervention en s'appuyant sur une structure organisationnelle agile et résiliente. Rien n'a été laissé au hasard dans le déploiement de leurs mesures préventives. Merci et bravo aux deux lauréats, qui ont pensé les choses en amont des événements pour protéger les biens et les personnes de notre région! »

Sonia Bélanger, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je félicite le CISSS des Laurentides et la Ville de Sainte-Thérèse pour leur travail exemplaire et proactif durant la tempête Debby. Les équipes derrière ces mobilisations méritent toute notre reconnaissance. »

Éric Girard, ministre des Finances et député de Groulx

Faits saillants - Lauréats 2025 :

Les prix sont attribués dans ces trois catégories : Prévention ou connaissance des risques : projet ou réalisation visant à accroître la connaissance ou à prévenir les risques de sinistre en sécurité civile; Préparation aux sinistres : projet ou réalisation visant à améliorer la préparation pour faire face aux sinistres; Réponse aux sinistres : réalisation exemplaire lors d'une intervention ou du rétablissement qui a permis de diminuer les conséquences d'un sinistre et un retour rapide à la normale.

Voici les distinctions décernées cette année ainsi que les lauréats et lauréates :

Trois prix Mérite : Prévention ou connaissance des risques :

Tous à l'abri - Jeu d'évasion mobile - Ville de Terrebonne; Préparation aux sinistres :

Simulation d'urgence de niveau avancé - Direction de la santé publique de la Montérégie; Réponse aux sinistres :

Mobilisation de l'organisation municipale de sécurité civile en prévision de l'ouragan Debby du 9 août 2024 - Ville de Sainte-Thérèse.

Trois prix Mention d'honneur : Prévention ou connaissance des risques :

Comité métropolitain sur la résilience territoriale - Communauté métropolitaine de Québec; Préparation aux sinistres :

Création d'une cartographie dynamique du programme « Secours adaptés » - Ville de Repentigny; Réponse aux sinistres :

Excellence et proactivité : être en première ligne face à la détresse des sinistrés de la tempête tropicale Debby - CISSS des Laurentides.

Un prix Hommage : M me Esther Laforte, pour son apport exceptionnel et son rôle essentiel dans le développement de la culture de la sécurité civile à la Croix-Rouge canadienne et au Québec.



Découvrez les lauréats 2025 Mérite québécois de la sécurité civile

