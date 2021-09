Il existe des solutions éprouvées pour aider les entrepreneurs qui ont du mal à embaucher et à fidéliser leurs employés, mais elles demeurent sous-utilisées.

Principaux constats de l'étude :

64 % des entrepreneurs indiquent que la pénurie de main-d'œuvre limite leur croissance

55 % des PME ont de la difficulté à embaucher

61 % des entrepreneurs doivent augmenter leurs heures de travail et celles de leurs employés en raison de la pénurie de main-d'œuvre

49 % des entrepreneurs doivent augmenter les salaires et les avantages sociaux

44 % des entrepreneurs ont dû retarder la livraison de commandes aux clients ou sont incapables de les remplir

MONTRÉAL, le 29 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Plus de la moitié des entrepreneurs canadiens (55 %) ont de la difficulté à embaucher la main-d'œuvre dont ils ont besoin, ce qui les oblige à augmenter leurs heures de travail et celles de leurs employés et à reporter ou à refuser des commandes, selon l'étude intitulée Comment s'adapter à la pénurie de main-d'œuvre : Les difficultés d'embauche sont là pour rester, publiée aujourd'hui par BDC, la banque des entrepreneurs canadiens.

« À mesure que l'économie se redresse, cette pénurie de travailleurs atteint des sommets inquiétants, ce qui met la croissance économique en péril et compromet la compétitivité des entreprises canadiennes », souligne Pierre Cléroux, vice-président, Recherche et économiste en chef à BDC. « La pénurie de main-d'œuvre va persister, mais heureusement, les entrepreneurs peuvent prendre des mesures pour limiter les répercussions de cette situation sur leur croissance. »

L'étude, fondée sur les résultats d'un sondage mené auprès de 1 251 entrepreneurs canadiens et d'un sondage mené auprès de 3 000 Canadiens sur leur emploi, montre que près de deux PME sur trois ont perdu des occasions d'affaires en raison d'un manque de main-d'œuvre. La pénurie se fait sentir de façon plus aiguë au Québec et dans les entreprises rurales, mais elle touche toutes les provinces et les régions. Les entreprises du secteur des arts, du spectacle et des loisirs ont plus de difficulté à fidéliser leurs employés que les autres, suivies par celles du secteur agricole.

Les PME doivent adopter des solutions pour soutenir leur croissance

La pénurie de main-d'œuvre au Canada constitue un défi depuis dix ans en raison du vieillissement de la population, mais la pandémie l'a aggravée. Les entrepreneurs devront consacrer plus de temps à l'embauche et à la fidélisation des travailleurs. « Il est important que les entrepreneurs adoptent de nouvelles solutions, avec l'automatisation en tête de liste, pour soutenir leur croissance et leur productivité à long terme », ajoute M. Cléroux.

Selon l'étude, les entreprises qui ont automatisé certains aspects de leurs activités sont deux fois plus susceptibles de trouver qu'il est facile d'embaucher des travailleurs et 1,9 fois plus susceptibles de voir leurs ventes dépasser la moyenne de leur secteur d'activité que les entreprises qui ne l'ont pas fait. Pourtant, seule une PME canadienne sur quatre a entièrement automatisé une ou plusieurs de ses fonctions.

Voici d'autres solutions éprouvées qui peuvent réduire l'incidence de la pénurie de main-d'œuvre :

l'adoption de nouvelles technologies

l'utilisation de processus d'embauche officiels

l'offre d'un régime de rémunération global

Dans le cycle actuel, il y a plus d'offres d'emploi que de travailleurs prêts à pourvoir les postes disponibles. Selon des entrepreneurs sondés, la difficulté à embaucher est principalement attribuable à un manque de candidats (45 %) et à un manque de compétences générales ou techniques (44 %).

Autres faits saillants de l'étude :

Le désir d'un salaire plus élevé (57 %) est de loin la principale raison pour laquelle les travailleurs décideront de changer d'emploi au cours de la prochaine année, suivi par le désir d'obtenir plus d'avantages sociaux (32 %).

20 % des travailleurs qui ont perdu leur emploi pendant la pandémie ont changé de domaine d'emploi.

Les entrepreneurs sont invités à saisir l'occasion de façonner le monde de demain pendant La semaine de la PME, du 17 au 23 octobre 2021

Ce rapport est publié dans le cadre de La semaine de la PMEMC BDC, dont le thème est « Saisir l'occasion de façonner le monde de demain ». Pendant cette semaine, les entrepreneurs canadiens pourront en savoir plus sur ce que réserve l'avenir aux entreprises canadiennes, ainsi que sur les nouvelles occasions de croissance et la façon d'en tirer le maximum. La semaine de la PME BDC est une célébration annuelle de l'entrepreneuriat que BDC organise depuis plus de 40 ans. Pour en savoir plus, visitez : https://www.bdc.ca/fr/semaine-de-la-pme

À propos de BDC

BDC est la banque des entrepreneurs canadiens. Elle offre un accès à du financement ainsi que des services-conseils afin d'aider les entreprises canadiennes à croître et à réussir. BDC Capital, sa division d'investissement, propose une vaste gamme de solutions de capital et de financement personnalisé. Depuis plus de 75 ans, BDC a pour objectif de soutenir les entrepreneurs de tous les secteurs et à toutes les étapes de leur croissance. Pour en savoir davantage et pour consulter gratuitement plus de 1 000 outils, articles et histoires d'entrepreneurs, visitez bdc.ca .

