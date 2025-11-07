Sécurité routière : le gouvernement impose une formation obligatoire pour la conduite d'un véhicule lourd

QUÉBEC, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Dans le but d'améliorer la sécurité routière et de s'assurer de la compétence des conducteurs et conductrices de véhicules lourds, le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Jonatan Julien, annonce l'entrée en vigueur, le 15 décembre 2025, de la formation obligatoire pour les personnes souhaitant obtenir un permis de conduire de classe 1.

Afin de répondre à cette exigence, deux voies seront possibles, soit :

la réussite du nouveau Programme d'éducation à la sécurité routière (PESR - classe 1) offert par un prestataire de formation reconnu par la SAAQ;

l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles (DEP) en transport par camion du ministère de l'Éducation du Québec.

Les conducteurs et conductrices qui sont déjà titulaires d'un permis de classe 1 valide n'ont pas à suivre la formation obligatoire.

« Cette formation obligatoire assurera une meilleure sécurité sur nos routes et permettra d'agir sur le problème des chauffeurs inc., comme je m'y étais engagé auprès de l'industrie du transport. Les futurs conducteurs et conductrices de véhicules lourds seront notamment mieux formés aux comportements sécuritaires pour réagir face à différentes situations à risque. J'invite d'ailleurs les entreprises de camionnage qui veulent donner la formation à participer au webinaire gratuit qui se tiendra le 18 décembre prochain. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Les conséquences des accidents impliquant des véhicules lourds sont souvent graves à cause de leur poids et de leurs dimensions. La formation obligatoire contribuera à améliorer le bilan routier et à accroître la sécurité sur nos routes. Les entreprises et les organismes qui souhaitent devenir prestataires de formation du PESR - classe 1 sont invités à déposer une demande de reconnaissance à la SAAQ et, ainsi, à créer de nouvelles occasions d'affaires. »

Annie Lafond, présidente-directrice générale par intérim, SAAQ

À compter du 15 décembre 2025, les entreprises qui forment elles-mêmes leur personnel pour la conduite de véhicules lourds devront être reconnues comme prestataires de formation par la SAAQ et offrir le PESR - classe 1 aux conducteurs et conductrices qui souhaitent obtenir un permis de classe 1. Les entreprises qui désirent devenir prestataires sont invitées à s'inscrire au prochain webinaire gratuit qui se tiendra le 18 décembre.

Jusqu'à 280 formatrices et formateurs pourraient être formés en 2026 afin de répondre à la demande. Par ailleurs, la reconnaissance des prestataires est déjà amorcée et se continue.

La formation obligatoire répond à la mesure 26 du Plan d'action en sécurité routière 2023-2028. Elle se base sur la norme 16 du Code canadien de sécurité et permet au Québec de satisfaire à l'accord de conciliation signé entre les administrations canadiennes.

et permet au Québec de satisfaire à l'accord de conciliation signé entre les administrations canadiennes. Le permis de classe 1 du Québec permet de conduire tous les types de véhicules routiers, y compris les tracteurs routiers avec remorques et les camions de classe 3 avec remorques lourdes, sauf les motos.

Les conducteurs et conductrices titulaires d'un permis de conduire provenant de l'extérieur du Québec devront, dans la plupart des situations, suivre la formation obligatoire.

Des mesures transitoires sont prévues afin de permettre aux conducteurs et conductrices qui avaient entrepris des démarches pour obtenir un permis de classe 1 avant le 15 décembre de les poursuivre selon la réglementation en vigueur avant cette date, à certaines conditions.

Le PESR - classe 1, d'une durée de 125 heures, comporte un volet théorique de 75 heures et un volet pratique de 50 heures.

