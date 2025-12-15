Permis de conduire de classe 1 pour la conduite d'un véhicule lourd : une formation est maintenant obligatoire

QUÉBEC, le 15 déc. 2025 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) rappelle que la formation obligatoire pour les conducteurs et conductrices souhaitant obtenir un permis de conduire de classe 1 entre en vigueur aujourd'hui, le 15 décembre 2025, comme l'a annoncé le 7 novembre dernier le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien.

Afin d'obtenir un permis de conduire de classe 1, il faut désormais suivre l'une ou l'autre des formations suivantes :

le Programme d'éducation à la sécurité routière (PESR - classe 1) offert par un prestataire de formation reconnu par la SAAQ;

le programme de formation en transport par camion menant au diplôme d'études professionnelles (DEP) du ministère de l'Éducation.

Programme d'éducation à la sécurité routière - classe 1

Le PESR - classe 1 vise à développer des compétences, des aptitudes et des comportements jugés indispensables à la conduite d'un ensemble de véhicules routiers de façon sécuritaire, coopérative et responsable. Il est d'une durée minimale de 125 heures et comprend une partie théorique de 75 heures et une partie pratique de 50 heures.

Financement pour les personnes souhaitant suivre un cours de conduite - classe 1

Des mesures financières sont prévues pour les futurs conducteurs et futures conductrices, à certaines conditions :

Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) pourrait offrir un soutien financier aux personnes désirant suivre la formation à temps complet, à la suite d'une évaluation de leurs besoins.

Les particuliers désirant exercer le métier de camionneur de classe 1 pourraient bénéficier d'un crédit d'impôt représentant 8 % du montant de la formation.

Certains établissements financiers peuvent offrir des prêts. Les personnes qui souhaitent s'informer des possibilités de financement personnel sont invitées à faire les démarches auprès de leur établissement.

Faits saillants :

Le permis de classe 1 du Québec permet de conduire tous les types de véhicules routiers sauf les motos (classe 6), y compris les tracteurs routiers avec remorques et les camions de classe 3 avec remorques lourdes.

La formation obligatoire répond à la norme 16 du Code canadien de sécurité et assure l'harmonisation des règles d'accès au permis de conduire de classe 1 entre les provinces canadiennes, en plus d'améliorer et d'uniformiser les compétences des conducteurs et conductrices de véhicules lourds.

Les conducteurs et conductrices qui souhaitent ajouter la classe 1 à leur permis de conduire devront suivre la formation obligatoire.

Les conducteurs et conductrices qui sont déjà titulaires d'un permis de classe 1 valide n'ont pas à suivre la formation obligatoire.

Des mesures transitoires sont prévues afin de permettre aux conducteurs et conductrices qui avaient déjà entrepris des démarches pour obtenir la classe 1 de les poursuivre selon la réglementation en vigueur avant le 15 décembre, à certaines conditions.

Les conducteurs et conductrices titulaires d'un permis de conduire valide provenant de l'extérieur du Québec et qui deviennent résidents du Québec devront, dans la plupart des situations, suivre la formation obligatoire. Pour plus d'information : Permis de conduire canadien ou étranger - SAAQ.

Les personnes souhaitant obtenir un permis de conduire de classe 1 qui possèdent déjà un permis de classe 2 (autobus de plus de 24 passagers) ou de classe 3 (camion porteur) depuis 24 mois ou plus ont la possibilité de suivre une formation adaptée qui exclut certaines compétences de la formation pour lesquelles elles ont déjà démontré leur aptitude.

À compter d'aujourd'hui, les entreprises qui forment elles-mêmes leur personnel pour la conduite de véhicules lourds devront être reconnues comme prestataires de formation par la SAAQ et offrir le PESR - classe 1 aux conducteurs et conductrices qui souhaitent obtenir un permis de classe 1.

La SAAQ continuera son accompagnement alors que l'industrie s'adaptera à cette nouvelle mesure visant à accroître la sécurité routière.

