Appel à la prudence - Cette année, la SAAQ rêve d'un Noël sans tragédies routières : offrons-nous la sécurité!

QUÉBEC, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Alors que les préparatifs des Fêtes s'accélèrent, la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) souligne l'importance de prévoir ses déplacements et d'adapter sa conduite aux conditions hivernales. Conduire prudemment, c'est réduire les risques et s'assurer que les Fêtes restent un moment de joie et de retrouvailles.

Chaque année, durant les deux semaines du temps des Fêtes, on dénombre en moyenne 701 victimes de la route au Québec : 9 personnes décédées, 27 blessées gravement et 665 blessées légèrement.

La liste de souhaits de la SAAQ pour un temps des Fêtes sécuritaire

Avant de partir :

Prévoyez plus de temps pour arriver à destination.

Déneigez complètement votre véhicule (toit, phares, plaque d'immatriculation).

Programmez votre GPS.

Remplissez votre réservoir de lave-glace.

Si vous ressentez de la fatigue, prenez le temps de faire une sieste.

Planifiez votre retour avant de commencer à fêter : Nommez un conducteur désigné. Acceptez l'hospitalité de vos hôtes si nécessaire. Optez pour le transport en commun, un taxi ou un service de raccompagnement.



Pendant le trajet :

Faites preuve de patience et de courtoisie.

Adaptez votre conduite aux conditions hivernales.

Réduisez votre vitesse.

Allumez vos feux.

Évitez toute distraction.

La SAAQ vous souhaite un joyeux temps des Fêtes en toute sécurité.

