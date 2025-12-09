Pohénégamook - Les travaux du pont d'Estcourt se terminent un an plus tôt!

POHÉNÉGAMOOK, QC, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Les travaux de réfection du pont d'Estcourt, situé sur la route 289, au-dessus de la rivière Saint-François, à Pohénégamook, sont terminés. La ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, Mme Amélie Dionne, est fière de faire cette annonce aujourd'hui, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien.

D'une durée initialement prévue de deux ans, le projet de réfection de la structure s'est mis en branle en juin dernier. Une série de facteurs expliquent le devancement de la fin des travaux, dont la collaboration entre le Ministère et l'entrepreneur, qui a permis d'optimiser les activités au chantier. D'autres partenaires, tels que la Ville de Pohénégamook, ont également contribué au bon déroulement du projet.

Citations

« Le maintien en bon état de nos infrastructures routières est une priorité de notre gouvernement. Assurer la pérennité de notre réseau, c'est garantir la sécurité des usagers, soutenir la vitalité économique de nos régions et préserver la continuité des services essentiels sur l'ensemble du territoire. Je salue la collaboration et le travail de tous les intervenants qui ont fait de ce projet une grande réussite. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« À titre de députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, je ne peux que me réjouir de cette excellente nouvelle. Le pont d'Estcourt constitue une infrastructure essentielle au cœur de Pohénégamook, et le prolongement de sa durée de vie pour les décennies à venir contribuera à la vitalité de la communauté ainsi qu'au maintien de cet axe routier stratégique pour notre région. L'achèvement des travaux, une année plus tôt que prévu, procure dès maintenant des avantages concrets aux citoyennes et citoyens, qui retrouvent une fluidité complète sur cette portion de la route 289. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques

« Nous sommes très heureux de la réalisation hâtive de la réfection du pont d'Estcourt, au cœur même de Pohénégamook. Ces travaux permettront de faciliter les déplacements de nos résidents et visiteurs, tout en assurant une sécurité maximale pour tous. Nous tenons à remercier les acteurs concernés pour leur importante collaboration, de même que le gouvernement du Québec pour les investissements consentis à l'entretien de cette infrastructure névralgique au sein de notre communauté. »

Benoit Morin, maire de Pohénégamook

Faits saillants

Construit en 1931, le pont nécessitait d'importants travaux de réfection. Les interventions consistaient notamment à réparer les unités de fondation et à remplacer le tablier de la structure.

Des interventions de parachèvement auront lieu en 2026, afin d'installer la membrane sur le tablier et d'effectuer l'asphaltage final.

Ces travaux entraîneront des entraves de courte durée.

Le projet représente un investissement estimé à 5,4 M$.

En moyenne, 2 390 véhicules empruntent ce pont quotidiennement.

Lien connexe

Investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2025-2027

