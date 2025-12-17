Surveillance des véhicules lourds : des ensembles de véhicules interceptés en surcharge

QUÉBEC, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Hier, le 16 décembre 2025, dans le secteur d'Amqui, des contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec sont intervenus en assistance, à la demande des policiers de la Sûreté du Québec, pour vérifier la charge d'ensembles de véhicules lourds transportant des chargements de bois.

Trois ensembles de véhicules lourds circulaient avec des charges supérieures à celles permises. Les charges constatées excédaient de 2 000 kg, 6 000 kg et 10 400 kg les charges permises. Les transporteurs concernés ont tous reçu un constat d'infraction.

Il est important de rappeler que la circulation d'un véhicule en surcharge, quel que soit le type, accélère la dégradation du réseau routier et augmente par le fait même les coûts de remise en état. C'est pourquoi le contrôle des charges des véhicules lourds est une priorité pour Contrôle routier Québec (CRQ).

CRQ est responsable de l'application des lois et règlements régissant l'industrie du transport. Il a pour mission de surveiller et de contrôler le transport routier de personnes et de biens au Québec afin d'accroître la sécurité des usagers de la route, d'assurer la protection du réseau routier et de veiller au maintien de l'équité concurrentielle dans le domaine du transport des personnes et des biens.

Source :

saaq.gouv.qc.ca

Adresse exclusive pour les médias :

saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Pour information : Lieutenant Jonathan Beauvais, Coordonnateur provincial aux communications, Contrôle routier Québec, Société de l'assurance automobile du Québec, Cellulaire : 418 997-7633