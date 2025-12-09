Le gouvernement du Québec rend hommage à 29 bénévoles adeptes de motoneige et de véhicule tout-terrain

QUÉBEC, le 9 déc. 2025 /CNW/ - La 16e édition du Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route (VHR) s'est tenue à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, a souligné l'engagement et la générosité des lauréates et des lauréats pendant la cérémonie à laquelle ont assisté les proches des récipiendaires ainsi que de nombreux députés.

Ces femmes et ces hommes se sont démarqués par leur participation à l'entretien, à la surveillance et à la sécurisation des sentiers de VHR partout au Québec. Leur dévouement contribue de manière significative à améliorer l'expérience de ce loisir qui connaît de plus en plus d'amateurs.

Parmi les bénévoles honorés, il convient de souligner l'apport remarquable de M. Daniel Somers, lauréat de la région de l'Outaouais pour la catégorie motoneige, et de M. Réjean Caron, lauréat de la région du Centre-du-Québec, pour la catégorie véhicule tout-terrain (VTT), qui se sont vu remettre le prix du volet Excellence pour leur contribution exceptionnelle.

Le ministre a profité de l'occasion pour annoncer l'octroi d'une aide financière de près de 16 M$ répartie entre la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, la Fédération Québécoise des Clubs Quads et les clubs qui leur sont affiliés. Ces sommes permettront la réalisation de projets favorisant une pratique plus sécuritaire du VTT et de la motoneige, et se traduiront, par exemple, par l'achat d'équipements, la mise en place de signalisation ainsi que la formation d'agents de surveillance des sentiers.

Le réseau de sentiers fédérés du Québec compte plus de 60 000 kilomètres pour la pratique du VTT et de la motoneige. Les retombées économiques liées à ces loisirs sont estimées à plus de 3 milliards de dollars annuellement.

Citation

« Je tiens à remercier chaleureusement tous les lauréats qui prennent de leur précieux temps pour rendre la pratique du VTT et de la motoneige plus sécuritaire et plus attrayante. Vous jouez un rôle primordial au sein de votre organisation et votre contribution mérite d'être soulignée. Grâce à votre dévouement, les sentiers sont mieux entretenus et plus accessibles. Merci pour votre apport incroyable! »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

Faits saillants

Le Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route vise à souligner le travail de bénévoles qui se sont démarqués par leur engagement dans leur communauté et par leurs actions qui, menées au sein d'un club ou d'une fédération, ont eu une portée locale ou régionale.

L'aide financière de près de 16 M$ prévue pour l'année financière 2025-2026 est répartie comme suit :

un montant de plus de 7,4 M$ est alloué par l'intermédiaire du Programme d'aide financière aux véhicules tout-terrain;



une somme de près de 8,2 M$ est accordée en vertu du Programme d'aide financière aux clubs de motoneigistes du Québec.

Un montant d'environ 3,4 M$ sera disponible dans le cadre du Programme d'aide financière aux véhicules hors route - Infrastructures et sécurité.

Liens connexes

Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route (VHR)

Programme d'aide financière aux véhicules tout-terrain du Québec

Programme d'aide financière aux clubs de motoneigistes du Québec

Programme d'aide financière aux véhicules hors route - Infrastructures et sécurité

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]