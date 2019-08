Sécurité des usagers de la route - Tous les passages inférieurs et tunnels passent à l'éclairage aux DEL

MONTRÉAL, le 14 août 2019 /CNW Telbec/ - Afin d'optimiser la visibilité et la sécurité des déplacements de la population montréalaise, la Ville de Montréal a octroyé deux contrats pour la conversion à l'éclairage aux diodes électroluminescentes (DEL) des luminaires dans les 143 passages inférieurs et les tunnels de la ville. L'éclairage aux DEL permettra d'optimiser la visibilité et la sécurité des déplacements nocturnes et diurnes des citoyennes et des citoyens.

À la suite d'un appel d'offres public, la compagnie Schréder Inc. a été choisie pour fournir les luminaires aux DEL, un contrat de 2 003 180 $. L'entreprise Bruneau Électrique Inc. se chargera quant à elle des travaux électriques d'installation des luminaires aux DEL, un contrat de 3 408 740 $.

« Ce nouvel éclairage plus efficace nous permettra d'augmenter la sécurité des usagères et usagers qui circulent dans les rues et les trottoirs des tunnels et des viaducs. Les femmes qui y circulent seules, et qui nous ont souvent fait part de leurs craintes, devraient se sentir plus en sécurité et en confiance grâce à ces améliorations. L'éclairage aux DEL offre une meilleure visibilité des couleurs et des contrastes. La lumière sera plus adéquate, ce qui permettra aux usagères et usagers qui se partagent la route de mieux se voir. Nous nous sommes engagés à mettre en place des actions pour bonifier la sécurité des déplacements dans la ville et atteindre les objectifs de la Vision Zéro. La conversion des luminaires aux DEL fait partie de cette démarche », a déclaré Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme, de la mobilité et de l'Office de consultation publique de Montréal au sein du comité exécutif.

Rappelons que la Ville de Montréal a adopté un plan d'action Vision Zéro décès et blessé grave 2019-2021. La conversion de l'éclairage aux DEL répond à une action de ce plan qui est d'accroître la sécurité des cyclistes et des piétons en améliorant l'éclairage de tous les passages sous les ponts et les viaducs d'ici 2021. À terme, ce vaste projet de conversion permettra de remplacer 130 000 luminaires au bénéfice de la visibilité des usagers souvent vulnérables.

Notons qu'avec cette conversion, la Ville réduira sa consommation énergétique de plus de 50 % et ses coûts d'entretien, de 55 %.

Le plan d'action Vision Zéro peut être consulté en ligne à l'adresse : ville.montreal.qc.ca/visionzero

