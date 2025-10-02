Santé et sécurité du travail - Rassemblement contre les intentions discriminatoires du gouvernement Legault
02 oct, 2025, 12:28 ET
MONTRÉAL, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Des centaines de travailleuses et de travailleurs se rassembleront devant les bureaux de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) à Montréal le lundi 6 octobre 2025 à 12 h afin de protester contre le projet de loi 101 du gouvernement du Québec. Ce projet de loi prévoit un régime discriminatoire en santé et sécurité du travail pour les salarié-es et fait en sorte que le gouvernement du Québec, le plus grand employeur de la province, s'arroge un traitement privilégié.
Prendront la parole :
- Christine Prégent, vice-présidente de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)
- Luc Vachon, président de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD)
- Nadine Bédard-St-Pierre, première vice-présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
- Caroline Senneville, présidente de la Confédération des syndicats nationaux (CSN)
- Mélanie Hubert, présidente de la Fédération autonome de l'enseignement (FAE)
- Julie Daignault, vice-présidente SST de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)
- Vincent Leclair, secrétaire général du Conseil régional de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) Montréal métropolitain (CRFTQ MM)
- Félix Lapan, secrétaire général de l'Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (UTTAM)
Les porte-parole sont disponibles pour entrevues.
AIDE-MÉMOIRE
|
DATE :
|
Lundi 6 octobre 2025
|
HEURE :
|
12 h (discours à 12 h 15)
|
LIEU :
|
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)
|
|
Complexe Desjardins
|
|
500 Boul. René-Lévesque O
|
|
Montréal (Québec) H2Z 1W7
SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux
Renseignements : Pour l'APTS, Maxime Clément, 514 792-0481, [email protected]; Pour la CSD, Marilou Gagnon, 514-248-6277, [email protected]; Pour la CSN, Eve-Marie Lacasse, 514 809-7940, [email protected]; Pour la CSQ, Étienne Richer, 581 983-6130, [email protected]; Pour la FAE, Marie-Josée Nantel, 514 543-2412, [email protected]; Pour la FIQ, Marie-Philippe Gagnon-Hamelin, [email protected], 514 506-9205; Pour le CRFTQ MM, Vincent Leclair, 514-708-9277, [email protected]; Pour l'UTTAM, Félix Lapan, 514-527-4919, [email protected]
