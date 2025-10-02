Santé et sécurité du travail - Rassemblement contre les intentions discriminatoires du gouvernement Legault

MONTRÉAL, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Des centaines de travailleuses et de travailleurs se rassembleront devant les bureaux de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) à Montréal le lundi 6 octobre 2025 à 12 h afin de protester contre le projet de loi 101 du gouvernement du Québec. Ce projet de loi prévoit un régime discriminatoire en santé et sécurité du travail pour les salarié-es et fait en sorte que le gouvernement du Québec, le plus grand employeur de la province, s'arroge un traitement privilégié.

Prendront la parole :

Christine Prégent, vice-présidente de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

Luc Vachon, président de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD)

Nadine Bédard-St-Pierre, première vice-présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Caroline Senneville, présidente de la Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Mélanie Hubert, présidente de la Fédération autonome de l'enseignement (FAE)

Julie Daignault, vice-présidente SST de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)

Vincent Leclair, secrétaire général du Conseil régional de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) Montréal métropolitain (CRFTQ MM)

Félix Lapan, secrétaire général de l'Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (UTTAM)

Les porte-parole sont disponibles pour entrevues.

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Lundi 6 octobre 2025 HEURE : 12 h (discours à 12 h 15) LIEU : Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)

Complexe Desjardins

500 Boul. René-Lévesque O

Montréal (Québec) H2Z 1W7

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Pour l'APTS, Maxime Clément, 514 792-0481, [email protected]; Pour la CSD, Marilou Gagnon, 514-248-6277, [email protected]; Pour la CSN, Eve-Marie Lacasse, 514 809-7940, [email protected]; Pour la CSQ, Étienne Richer, 581 983-6130, [email protected]; Pour la FAE, Marie-Josée Nantel, 514 543-2412, [email protected]; Pour la FIQ, Marie-Philippe Gagnon-Hamelin, [email protected], 514 506-9205; Pour le CRFTQ MM, Vincent Leclair, 514-708-9277, [email protected]; Pour l'UTTAM, Félix Lapan, 514-527-4919, [email protected]