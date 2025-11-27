Rapport de l'ISQ sur la rémunération des salariés - La vigilance est de mise

MONTRÉAL, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Le rapport de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) confirme encore une fois que l'écart salarial et de rémunération globale persiste entre les travailleuses et les travailleurs des services publics et les autres salarié-es du Québec.

Sur le plan de la rémunération globale (qui tient compte à la fois des salaires, des avantages sociaux, de la semaine normale de travail et des congés), le retard des travailleuses et des travailleurs des services publics comparativement aux autres salarié-es du Québec est de 3,2 %, alors qu'il était de 2,1 % l'an dernier. Le retard des salaires est quant à lui de 12,1 % comparativement à 11,4 % en 2024.

« Nos luttes des dernières années, dont la dernière négociation du secteur public marquée par une mobilisation historique, ont permis de diminuer l'écart au fil des ans. Nous sommes passés d'un retard de 9,4 % en 2021 à 3,2 % cette année pour la rémunération globale. Sur le plan des salaires, l'écart était de 17,6 % en 2021, alors qu'il est à 12,1 % aujourd'hui. Or, nous constatons un glissement dans la tendance pour 2025. Dans ce contexte, nous serons vigilants », ont expliqué François Enault, premier vice-président de la CSN, Éric Gingras, président de la CSQ, Magali Picard, présidente de la FTQ et Robert Comeau, président de l'APTS.

Une conjoncture inquiétante

D'autre part, la CSN, la CSQ, la FTQ et l'APTS ne peuvent que déplorer les récents gestes posés par la CAQ et par le ministre du Travail en matière de relations de travail et d'autonomie syndicale. « Alors que le gouvernement Legault et son ministre du Travail Jean Boulet s'évertuent à mettre des obstacles à l'action syndicale, le rapport de l'ISQ fait ressortir que, pour des emplois comparables, tant le salaire que la rémunération globale des travailleuses et travailleurs syndiqués du secteur privé sont largement supérieurs à ceux des non syndiqués. Une preuve de plus de l'avantage que procure le fait de s'organiser collectivement et d'être membre d'un syndicat », ont renchéri les porte-paroles.

Avec ses projets de loi récents qui attaquent le droit de grève, le droit de contester, en plus de s'ingérer dans les processus démocratiques syndicaux, le gouvernement s'attaque frontalement à la capacité des organisations syndicales d'exercer pleinement leur rôle de contre-pouvoir. « Ces projets de loi visent à affaiblir la capacité des travailleuses et travailleurs des services publics à poursuivre les avancées importantes que leurs luttes ont rendues possibles au fil des dernières années : amélioration des salaires, de la rémunération globale et des conditions de travail et de pratique. En réduisant notre marge de manœuvre collective, le gouvernement cherche à limiter notre capacité d'obtenir des progrès réels pour l'ensemble du personnel des services publics, mais également pour l'ensemble de la population », ont rappelé François Enault, Éric Gingras, Magali Picard et Robert Comeau.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

