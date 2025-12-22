Amazon, Béton Provincial, Renaud-Bray : la CSN publie son palmarès des pires employeurs du Québec

MONTRÉAL, le 22 déc. 2025 /CNW/ - Conflits de longue durée, absence de volonté de négocier sérieusement, usage de briseurs de grève, fermetures entraînant des milliers de pertes d'emplois : nombreux sont les gestes antisyndicaux qui ont ponctué l'année 2025, faisant reculer les droits des travailleuses et des travailleurs québécois. Voilà les raisons qui amènent la CSN à publier son palmarès annuel des pires employeurs du Québec.

« Les pires employeurs sont ceux qui ne daignent même pas respecter le cadre légal des relations de travail que nous avons au Québec. Les pires boss sont ceux qui bafouent la liberté fondamentale de se syndiquer et de négocier collectivement pour améliorer ses conditions de travail. Sans oublier ceux qui, une fois au pouvoir, voudraient modifier les lois du travail à leur avantage », de déclarer la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

La palme du pire employeur de l'année revient sans conteste à la multinationale Amazon. En représailles à la syndicalisation d'un premier centre de distribution au Canada, Amazon n'a pas hésité, le 22 janvier dernier, à fermer l'ensemble de ses entrepôts situés au Québec, entraînant la perte de plus de 4500 emplois. La multinationale doit aujourd'hui se défendre devant le Tribunal administratif du travail (TAT) à la suite de la contestation de ces fermetures par la CSN.

« Jour après jour, les audiences du procès nous apprennent comment Amazon, dès la syndicalisation des employé-es de l'entrepôt DXT4, a réorganisé l'ensemble de ses opérations au Québec afin d'annihiler toute présence syndicale. Un geste totalement condamnable qui a eu des répercussions sur des milliers de vies », affirme Caroline Senneville.

Les entreprises québécoises ne sont pas en reste, la compagnie Béton Provincial et les librairies Renaud-Bray se partageant les 2e et 3e positions du palmarès.

À peine six mois après avoir acquis les usines de LaSalle et Longueuil, Béton Provincial a mis ses 50 employés en lock-out le 5 décembre 2024, les privant de prestations d'assurance-emploi à l'aube de la saison morte. Alors que certains revendiquent jusqu'à 30 années de service à ces usines, les employés sont toujours dans la rue après plus d'un an et refusent les conditions exigées par l'entreprise d'André Bélanger : un gel salarial de quatre ans, l'abolition de leur régime de retraite et la révision à la baisse de leur assurance collective.

Le groupe Renaud-Bray, déjà sanctionné par le TAT pour négociation de mauvaise foi et usage de briseurs de grève, refuse toujours de négocier autre chose qu'un salaire fixé à 15 sous au-dessus du salaire minimum. En grève depuis plus d'un an, les employé-es des succursales Laurier Québec et des Galeries de la Capitale avaient rejeté, en juillet, les dernières offres de l'employeur après que celui-ci ait demandé au ministère du Travail d'ordonner un vote sur celles-ci. Depuis, l'employeur n'a pas daigné se représenter à la table de négociation, préférant envoyer un avis de fermeture pour la succursale des Galeries de la Capitale.

Les attaques aux lois du travail en trame de fond

En maintenant une position inflexible à la table de négociation pendant plus de 120 rencontres, la Société de transport de Montréal (STM) a amplement mérité sa présence au palmarès des pires employeurs du Québec. « Nous avions prédit en début d'année que la révision des balises sur les services essentiels du ministre Boulet allait avoir un effet paralysant sur une multitude de négociations. La STM avait tout intérêt à jouer le calendrier : elle savait qu'une nouvelle loi allait entrer en vigueur ; elle est restée campée sur ses positions et refuse toujours de s'entendre avec l'ensemble de ses employé-es », fait valoir Caroline Senneville.

À titre d'employeur, le gouvernement du Québec se hisse aussi parmi les pires du Québec. « Que ce soit en services préhospitaliers, en milieu correctionnel ou à l'aide juridique, des milliers de travailleuses et de travailleurs n'ont eu aucune augmentation de salaire depuis 2022 : le gouvernement n'a aucune raison valable de laisser traîner ces négociations. Il n'y a aucune raison non plus que des milliers de travailleuses du réseau de la santé et des services sociaux ne reçoivent toujours pas les primes qui ont été négociées il y a maintenant deux ans », ajoute-t-elle.

En matière de santé et sécurité du travail, le ministre Boulet s'est encore une fois démarqué au cours de l'année en retirant, au sein des réseaux de santé, de services sociaux et d'éducation, les mécanismes de prévention pourtant prévus pour l'ensemble des travailleuses et travailleurs québécois. Sans parler de sa responsabilité directe dans le recul des droits des travailleuses et des travailleurs par l'entremise de la loi 14 et du projet de loi 3.

Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

