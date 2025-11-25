AVIS AUX MÉDIAS - Projet de loi 3 : la CSD en commission pour dénoncer une attaque directe contre la démocratie syndicale

QUÉBEC, le 25 nov. 2025 /CNW/ - La Centrale des syndicats démocratiques (CSD) participera aujourd'hui aux consultations particulières sur le projet de loi n° 3, Loi visant à améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique de diverses associations en milieu de travail. Le président de la CSD, Luc Vachon, ainsi que le président de CSD Construction, Carl Dufour, seront entendus à la Commission de l'économie et du travail à partir de 17 h 45.

La CSD présentera son mémoire dénonçant un projet de loi qui, sous couvert de transparence, affaiblit la démocratie syndicale, complexifie inutilement le fonctionnement des organisations et s'attaque à la capacité des travailleuses et travailleurs d'agir collectivement comme contre-pouvoir.

La CSD soutient que le PL-3 constitue une ingérence sans précédent dans l'autonomie syndicale, met en péril la solidarité entre les membres et risque d'entraîner une érosion de la vie démocratique en milieu de travail.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Consultations particulières sur le Projet de loi n° 3



Quand : Mardi 25 novembre 2025 à 17 h 45



Où : Assemblée nationale du Québec, Salle Louis-Hippolyte-La Fontaine



Avec : Luc Vachon, président de la CSD

Carl Dufour, président de la CSD Construction

Les porte-parole seront également disponibles durant la journée pour des entrevues.

À propos de la CSD

La CSD est l'une des quatre centrales syndicales du Québec. Elle représente quelque 72 000 membres qui œuvrent dans la plupart des secteurs d'activité économique du Québec, à l'exception des fonctions publiques fédérale et provinciale.

