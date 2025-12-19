Nomination de Sonia Bélanger à titre de ministre de la Santé et des Services sociaux

MONTRÉAL, le 19 déc. 2025 /CNW/ - La Fédération de la santé des services sociaux (FSSS-CSN) salue la nomination de Sonia Bélanger à la tête du ministère de la Santé et des Services sociaux et espère que son arrivée mènera à un changement de cap dans la gestion du réseau ainsi qu'à un dialogue renouvelé avec les travailleuses et les travailleurs.

Infirmière de formation et ancienne présidente-directrice générale du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, Mme Bélanger connaît bien le réseau et la réalité de son personnel. Le chantier est immense, car le réseau est dans un piteux état en raison des coupes massives que ce gouvernement a imposées.

« Nous espérons que ce changement fera place au dialogue plutôt qu'à l'imposition d'idéaux qui vont à l'encontre des recommandations des experts du milieu. Il faut arrêter de s'entêter à couper dans notre réseau public, sur le dos des travailleuses et des travailleurs, de la population ainsi qu'au bénéfice de cliniques privées », soutient le président de la FSSS-CSN, Réjean Leclerc.

« Nous réitérons notre entière collaboration à Mme Bélanger et nous l'invitons à venir s'asseoir avec nous pour discuter de la réalité de nos membres, les travailleuses et travailleurs qui œuvrent sur le plancher », termine M. Leclerc.

À propos

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), affiliée à la Confédération des syndicats nationaux (CSN), est la plus grande organisation syndicale en santé et services sociaux et services de garde éducatifs à l'enfance. Force reconnue du syndicalisme au Québec, elle compte plus de 140 000 membres, dont 80 % sont des femmes, répartis dans plus de 250 syndicats se trouvant sur l'ensemble du Québec.

