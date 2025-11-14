Un nouveau comité exécutif à la tête de l'APTS pour relever les défis du réseau public

QUÉBEC, le 14 nov. 2025 /CNW/ - L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) annonce la composition de son comité exécutif pour le prochain mandat, à la suite des élections tenues dans le cadre de son congrès national, qui se termine aujourd'hui, au Centre des congrès de Québec.

Robert Comeau a été élu pour un troisième mandat à la présidence de l'APTS. Il sera entouré d'une équipe aguerrie et entièrement dévouée à la défense des droits des travailleur•se•s : Émilie Charbonneau (1re vice-présidente), Christine Prégent, Steve Garceau, Isabelle Mantha et Carl Verreault (vice-président•e•s), Pascale Leclair-Gingras (secrétaire) et Sébastien Pitre (trésorier).

Placé sous le thème À la croisée des chemins : repenser, résister, reconstruire, ce congrès marque un moment charnière pour l'organisation, alors que les personnes déléguées sont appelées à définir les orientations stratégiques de l'APTS dans un contexte politique et social particulièrement préoccupant.

« Le réseau public est à bout de souffle. Ce qu'il faut, c'est le renforcer, pas le démanteler. Chaque compression, chaque privatisation est un recul pour les services à la population. Si le gouvernement veut sabrer là-dedans, dérouler le tapis rouge au privé et piétiner les droits et libertés des travailleur•se•s, il va nous trouver sur son chemin », a affirmé Robert Comeau.

Le comité exécutif national aura pour mission de porter la voix des 68 000 membres de l'APTS alors que des obstacles majeurs se dressent devant le réseau de la santé et des services sociaux : centralisation accrue, compressions budgétaires, privatisation des soins, et attaques contre les droits fondamentaux des salarié•e•s. Plus que jamais, l'APTS entend jouer son rôle d'actrice de changement social en défendant un réseau entièrement public accessible, humain et de qualité.

L' Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 68 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

