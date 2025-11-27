Projet de loi no 3 - Un cheval de Troie contre la démocratie syndicale, dénonce l'APTS

LONGUEUIL, QC, le 27 nov. 2025 /CNW/ - L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) dénonce une offensive sans précédent du gouvernement qui, sous prétexte d'améliorer la transparence des organisations syndicales, s'attaque à la liberté d'association et d'expression. Entendue en commission parlementaire aujourd'hui, l'organisation appelle au retrait immédiat du projet de loi 3 et invite la population à se mobiliser pour défendre les droits fondamentaux.

« Nous ne sommes pas dupes. Derrière le vernis de la transparence, le projet de loi 3 agit comme un cheval de Troie. Il dissimule une attaque sournoise contre la liberté d'association et d'expression, en continuité avec les reculs imposés au droit de grève. Ce n'est pas une modernisation : c'est une offensive pour museler les contre-pouvoirs et affaiblir la démocratie », dénonce Robert Comeau, président de l'APTS.

Le projet de loi 3 est en effet loin d'être une réforme visant à moderniser la gouvernance syndicale. Il constitue une ingérence directe du gouvernement -- l'employeur de plus de 68 000 membres de l'APTS -- dans la vie démocratique des associations de travailleur•se•s, en imposant un modèle mur à mur qui fragilise leur autonomie et leur capacité d'action. Pour l'APTS, le syndicalisme doit être pensé par et pour les membres, et non dicté par un gouvernement qui est à la fois juge et partie.

L'organisation syndicale rappelle que la liberté d'association n'est pas un privilège syndical, mais un droit fondamental reconnu par les chartes des droits et libertés. Limiter les moyens financiers des syndicats revient à rendre ce droit fictif. Même le Barreau du Québec tire la sonnette d'alarme, mettant en garde contre une érosion de l'État de droit et un affaiblissement des libertés publiques.

L'APTS, dont plus de 85 % des membres sont des femmes, dénonce l'approche paternaliste du gouvernement, qui prétend « sauver » les travailleur•se•s de problèmes inventés plutôt que de respecter leur autonomie démocratique.

Appel à la mobilisation

L'APTS invite ses membres, les organisations de la société civile et l'ensemble de la population à se joindre au rassemblement Dans la rue, pour le Québec, le samedi 29 novembre dès 13 h 30 à la Place du Canada, à Montréal.

« Face à cette dérive autoritaire, la réponse doit être collective. Le Québec mérite mieux qu'un gouvernement qui piétine nos droits et attaque nos services publics. Le 29 novembre, soyons des milliers dans la rue pour nous faire entendre haut et fort : le saccage de nos droits par un gouvernement en fin de régime ne passera pas », conclut le président de l'APTS.

À propos de l'APTS

L' Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 68 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

