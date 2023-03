Lumière sur un pan méconnu de l'histoire de l'art canadien

À l'affiche jusqu'au 20 août 2023

Paraskeva Clark, Moi-même, 1933, huile sur toile, 101,6 × 76,7 cm

Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa. Acheté en 1974.

© Succession Paraskeva Clark. Photo : MBAC

OTTAWA, ON, le 2 mars 2023 /CNW/ - Une émouvante manifestation de la voix créative féminine, l'exposition Sans invitation : Les artistes canadiennes de la modernité remet en question la notion d'artiste canadien par excellence. Sans invitation ouvre ses portes ce soir dans le cadre des populaires Soirées gratuites du jeudi soir du Musée des beaux-arts du Canada. Présentée jusqu'au 20 août 2023, l'exposition célèbre l'extraordinaire talent des femmes artistes autochtones et allochtones de la dynamique période de l'entre-deux-guerres, comme en témoignent près de 200 peintures, photographies, sculptures, paniers et œuvres perlées. Organisée par la Collection McMichael d'art canadien avec le soutien exceptionnel du Musée des beaux-arts du Canada, Sans invitation compte également une trentaine d'œuvres de la collection du Musée.

Paraskeva Clark Moi-même, 1933 huile sur toile, 101,6 × 76,7 cm Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa Acheté en 1974 © Succession Paraskeva Clark Photo : MBAC (Groupe CNW/Musée des beaux-arts du Canada)

« Le Musée des beaux-arts du Canada est ravi d'être le quatrième et dernier arrêt de cette grande exposition de la Collection McMichael d'art canadien consacrée aux femmes artistes qui ont ouvert la voie aux générations suivantes de femmes », a déclaré Angela Cassie, directrice générale par intérim du Musée des beaux-arts du Canada. « Servir tous les Canadiens et toutes les Canadiennes fait partie de notre mission fondamentale. Nous nous efforçons d'accroître la représentation des personnes issues de communautés historiquement sous-représentées et exclues, y compris les voix des femmes artistes, afin d'assurer le développement, la conservation, et la présentation de notre collection pour l'apprentissage et le plaisir des générations à venir. »

« Dans les années 1920, 1930 et 1940, le monde de l'art est fasciné par le Groupe des Sept, un collectif de peintres formé exclusivement d'hommes dont on porte aux nues les représentations de paysages inhabités à la fois dramatiques et peints avec sensualité », a ajouté la commissaire de l'exposition Sarah Milroy, conservatrice en chef de la Collection McMichael d'art canadien. « Or les préoccupations des femmes artistes de l'époque sont toutes autres : l'art du portrait, la vie en ville, l'expérience des populations immigrantes, l'injustice sociale, l'extraction des ressources ainsi que la culture des peuples autochtones. Présentées ensemble, ces œuvres donnent une image vivante du Canada dans une période de changement parfois accablante, une histoire complexe avec de multiples points de vue longtemps occultés dans l'histoire de l'art canadien. »

Dans le cadre d'une initiative complémentaire, le département Voies autochtones et décolonisation, en collaboration avec l'équipe Apprentissage et engagement communautaire, du Musée, a créé la salle des ancêtres, une « exposition dans l'exposition », qui présente des œuvres de la collection du MBAC d'artistes autochtones autrefois connues.

La présentation de l'exposition Sans invitation : Les artistes canadiennes de la modernité au Musée des beaux-arts du Canada est généreusement soutenue par Reesa Greenberg. PACART est le fournisseur exclusif de services de transport pour cette exposition.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Ankosé -- Tout est relié -- Everything is Connected

Le Musée des beaux-arts du Canada a pour vocation d'amplifier les voix par le biais de l'art et d'élargir la portée et l'envergure de sa collection, de son programme d'expositions et de ses activités publiques pour représenter toute la population canadienne, tout en misant sur les façons autochtones d'être et de savoir. Ankosé, un mot anishinaabemowin qui signifie Tout est relié, représente la mission du Musée en vue de créer des expériences dynamiques qui ouvrent le cœur et l'esprit et changent le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur nos histoires diversifiées, à travers les arts visuels. Le Musée des beaux-arts du Canada abrite une riche collection internationale d'art autochtone contemporain, ainsi que d'importantes collections d'art canadien et européen historique et contemporain du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus de 140 ans.

Pour en savoir plus sur la programmation et les activités du Musée, visitez beaux-arts.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram. #Ankose #ToutEstRelié #EverythingIsConnected.

À propos de la Collection McMichael d'art canadien

Le McMichael est situé dans un parc naturel de 100 acres, dans le village de Kleinburg, en Ontario.

La Collection McMichael d'art canadien est située sur les terres originales des peuples Ojibwe Anishinaabe et Hurons-Wendat. Elle est située de façon unique le long du Portage de Toronto qui, historiquement, a constitué un lien intégral pour les peuples autochtones entre le bord du lac Ontario et la région du lac Simcoe et de la baie Georgienne.

La Collection McMichael d'art canadien consiste en plus de 7 000 œuvres d'art de Tom Thomson, du Groupe des Sept et de leurs contemporains, ainsi que d'artistes autochtones et autres artistes contemporains qui ont marqué l'héritage artistique canadien. Pour en savoir davantage, visitez mcmichael.com/francais.

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

Renseignements: À l'intention des médias seulement : Pour de plus amples renseignements, organiser une entrevue, ou obtenir des images, prière de communiquer avec : Josée-Britanie Mallet, Agente principale, Relations publiques et médiatiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]