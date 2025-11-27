Saison hiver-printemps 2025-2026 - Un soutien pour favoriser le développement des festivals et des événements touristiques de la région de Lanaudière

QUÉBEC, le 27 nov. 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, et le caucus des députés de Lanaudière sont fiers de confirmer un soutien financier à des festivals et à des événements de la région qui se tiendront dans le courant de l'hiver et du printemps.

Les députés de Lanaudière apportent un appui indéfectible au développement et à la croissance du tourisme. Ainsi, la ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Repentigny, Mme Pascale Déry, de même que le député de Joliette, M. François St-Louis, se joignent à la ministre Dionne pour annoncer cette contribution de 36 000 $.

Chaque année, le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet d'appuyer plus de 300 événements partout au Québec, qui donnent lieu à quelque 24 millions de jours de participation. Les nombreux artisans, artistes, employés et bénévoles qui y prennent part contribuent à créer une offre touristique diversifiée et attrayante dans toutes les régions du Québec et stimulent ainsi les économies locale et régionale.

Citations :

« En plus d'être des occasions formidables de célébrer, les festivals et les événements touristiques favorisent le développement économique de nos régions. Ils enrichissent le tissu social de nos communautés tout en faisant briller le talent de nos artistes, de nos créateurs, de nos producteurs et des artisans de notre industrie événementielle. En soutenant ces initiatives, notre gouvernement contribue directement à la vitalité économique et culturelle de notre destination touristique. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Quelle fierté pour le gouvernement du Québec de soutenir ces festivals et ces événements qui permettent aux visiteurs d'aller à la rencontre notamment de nos artistes et de nos créateurs! Ils ont ainsi l'occasion de vivre une expérience originale et de découvrir les multiples attraits touristiques de la région de Lanaudière. Je salue toutes les équipes organisatrices qui participent au succès de ces rendez-vous populaires. »

Pascale Déry, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Repentigny

« Je suis heureux que le gouvernement du Québec soutienne le Marché de Noël de Joliette, qui offre une vitrine importante à nos artistes et à nos producteurs en leur permettant de présenter le fruit de leur travail. Félicitations aux promoteurs qui mettent en valeur le savoir-faire des artisans de notre industrie événementielle tout en contribuant à l'essor de la région de Lanaudière comme destination touristique hivernale! »

François St-Louis, député de Joliette

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Festival ou événement Somme Marché de Noël de Joliette 14 000 $ Festival Feu et Glace 22 000 $ Total 36 000 $

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : renforcer le positionnement de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, dans tout le Québec; accroître les retombées économiques pour les communautés locales et les régions.

Les projets soutenus dans le cadre de ce programme doivent répondre à des obligations en matière de développement durable.

Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

