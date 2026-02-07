Main-d'œuvre en construction - La tournée 2026 Camps des métiers Construction débute à Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES, QC , le 7 févr. 2026 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière, Pascale Déry, et l'Association de la construction du Québec (ACQ) ont annoncé aujourd'hui le lancement de la programmation de la 3e édition des Camps des métiers Construction pour l'année 2026 au Centre de formation professionnelle Qualitech.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières, Jean Boulet, était également présent pour l'occasion.

Mise en place par l'ACQ, l'initiative propose à toute personne de 15 ans et plus, attirée par le domaine, d'explorer et d'expérimenter durant une fin de semaine différents métiers de la construction. Les participants seront à même de découvrir les nombreuses possibilités de carrière offertes. Au total, 20 camps seront tenus dans des centres de formation professionnelle à travers 10 régions du Québec.

La participation à ces camps est gratuite. L'ACQ poursuit ainsi ses efforts pour développer une nouvelle génération de travailleurs qualifiés, dans une industrie où les perspectives d'emploi demeureront très favorables pour les prochaines années. De plus, pour la première fois, les Elles de la Construction prendront part à cette initiative afin d'accompagner les femmes souhaitant entrer dans le secteur en leur proposant des ressources spécifiques.

Tous les détails concernant cette initiative sont disponibles sur le site Web de l'ACQ.

Citations

« Pour réaliser nos grands chantiers d'infrastructure, on a besoin de plus de main-d'œuvre. Les Camps des métiers Construction sont une occasion unique qui permet d'explorer, d'essayer et surtout de confirmer son intérêt pour des métiers stimulants, valorisants et bien rémunérés. La construction est un domaine névralgique pour notre économie et j'invite les jeunes et moins jeunes à venir découvrir cette industrie en plein essor et à contribuer concrètement à bâtir le Québec de demain! »

Pascale Déry, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les Camps des métiers Construction représentent une initiative concrète pour répondre à la forte demande de travailleurs dans un secteur qui joue un rôle majeur dans l'économie québécoise. Pour soutenir nos projets d'infrastructures et maintenir notre dynamisme économique, nous devons attirer davantage de personnes vers les métiers de la construction. Ces camps permettent justement d'en découvrir la réalité, les possibilités et les perspectives qu'offre une industrie en pleine activité. C'est une façon directe et accessible de participer au développement du Québec. »

Jean Boulet, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le secteur de la construction va faire face à d'innombrables défis dans les années à venir, notamment avec les investissements prévus dans les infrastructures. Il est donc impératif que nous continuions nos efforts pour attirer une nouvelle génération de travailleurs sur les chantiers. Par la découverte de notre industrie, en développant des talents, nous serons prêts à construire le Québec de demain. »

Éric Fraser, président de l'Association de la construction du Québec.

« Stimuler l'attractivité de notre industrie auprès de la relève afin de bâtir le Québec de demain est une priorité pour la Commission de la construction du Québec. C'est pourquoi nous sommes fiers de soutenir les Camps des métiers Construction. Ainsi, en plus de permettre à notre jeunesse de se familiariser avec les réalités du secteur et de lui démontrer comment elle peut contribuer au développement du Québec, ces camps rappellent l'importance de la formation et du développement des compétences. Et qui sait, peut-être susciteront-ils des vocations? »

Audrey Murray, présidente-directrice générale de la Commission de la construction du Québec

Faits saillants

La réalisation de ce projet est possible grâce à un soutien financier de 1 877 663 $ du gouvernement du Québec, par l'intermédiaire du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre.

La 2 e édition des Camps des métiers Construction , qui s'est échelonnée de septembre 2024 à décembre 2025 et qui comptait 16 camps, a permis à plus de 2 602 participants, dont 16 % de femmes, de découvrir les possibilités de carrière en construction.

édition des , qui s'est échelonnée de septembre 2024 à décembre 2025 et qui comptait 16 camps, a permis à plus de 2 602 participants, dont 16 % de femmes, de découvrir les possibilités de carrière en construction. Le calendrier de la tournée hiver et printemps 2026 prévoit des arrêts dans six villes : 21 et 22 février : Gatineau; 21 et 22 mars : Longueuil; 28 et 29 mars : Québec; 23 et 24 mai : Saguenay; 6 et 7 juin : Sherbrooke; 13 et 14 juin : Montréal.

La tournée Le Camp des métiers Construction reprendra ensuite en septembre. Les dates et lieux seront communiqués ultérieurement.

