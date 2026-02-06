Avis aux médias - Lancement de la programmation des Camps des métiers Construction de l'Association de la construction du Québec

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 6 févr. 2026 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière, Pascale Déry, invite les représentants des médias au lancement de la programmation des Camps des métiers Construction de l'Association de la construction du Québec.

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, et du président de l'Association de la construction du Québec, Éric Fraser.

Date : Samedi 7 février 2026 Heure : 10 h Lieu : Trois-Rivières (Le lieu sera précisé au moment de votre inscription.)

Merci de confirmer votre présence auprès de Léonie St-Martin à l'adresse [email protected].

