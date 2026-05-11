Saison été-automne 2026 - Montréal vibrera au rythme de la saison des festivals et des événements touristiques

QUÉBEC, le 11 mai 2026 /CNW/ - À l'aube de la saison estivale et automnale, la ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, la députée de Pointe-aux-Trembles, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, de même que la députée d'Anjou-Louis-Riel et ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, sont fières d'annoncer un soutien financier de 10 355 999 $ pour 33 festivals et événements touristiques qui se dérouleront dans la région de Montréal au cours des prochains mois, offrant aux citoyens et aux visiteurs des occasions de se rassembler, de découvrir celle-ci et de célébrer.

Cet appui important confirme la volonté du gouvernement de faire des festivals et des événements touristiques un levier majeur d'attractivité et de vitalité économique pour le Québec.

Chaque année, ces rendez-vous attirent des millions de visiteurs, soutiennent des centaines d'emplois et contribuent à faire vivre les communautés, les commerces de proximité et les attraits touristiques. Des festivals culturels aux compétitions sportives, en passant par les événements gourmands et agricoles, ils font du Québec une destination accueillante et vivante, mettent en valeur les talents d'ici et stimulent les économies locales dans toutes les régions.

Citations :

« Les festivals et événements de petite et de grande envergure dynamisent le Québec, enrichissent son offre touristique et attirent des visiteurs chez nous en toute saison. Ils contribuent à notre notoriété comme destination touristique par excellence. Avec l'annonce d'aujourd'hui, notre gouvernement réaffirme l'importance qu'il accorde à ces rendez-vous qui mettent en lumière le caractère accueillant, vibrant et unique de nos régions. Les retombées positives de ces véritables locomotives économiques profitent à l'ensemble de nos communautés. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« Chaque été, on le voit, on le sent : Montréal se transforme. Les rues s'animent, les terrasses débordent, les gens se rassemblent… et la métropole s'illumine de toutes ses couleurs. Ces festivals sont bien plus que des événements touristiques; ils nous ressemblent, nous rassemblent et font rayonner Montréal partout dans le monde. En les soutenant, nous choisissons d'investir dans cette énergie unique qui fait battre le cœur de notre métropole. »

Chantal Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je suis fière que le gouvernement du Québec soutienne ces festivals et événements qui bonifient l'offre touristique de la métropole et engendrent des répercussions économiques importantes dont nous bénéficions tous. Ils attirent des touristes qui viennent s'imprégner de la légendaire joie de vivre de la population québécoise et qui n'hésitent pas à visiter les attraits touristiques, les commerces et les restaurants locaux. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et ministre responsable de l'Habitation

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Festival ou événement Aide financière Festival international de jazz de Montréal 1 250 000 $ Fierté Montréal 395 000 $ Festival musique et arts OSHEAGA 1 250 000 $ Francos de Montréal 590 000 $ Festival Juste pour rire Montréal / Just For Laughs Montréal 1 250 000 $ ÎLESONIQ 700 000 $ International des Feux Loto-Québec 399 999 $ Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal 414 000 $ Festival international de films Fantasia 200 000 $ Montréal Beach Pro Tour 139 000 $ Montréal Complètement Cirque 259 000 $ Festival international Nuits d'Afrique 214 000 $ Festival international Présence autochtone 100 000 $ ItalfestMTL 58 000 $ Festival MURAL 255 000 $ Marathon Beneva de Montréal 150 000 $ Festival Orientalys 35 000 $ Festival M.A.D. 294 000 $ Festival Eurêka! 144 000 $ Festival LASSO Montréal 500 000 $ Festival MUTEK Montréal 280 000 $ Pouzza Fest 40 000 $ Festival BD de Montréal 41 000 $ Palomosa 117 000 $ Festival TransAmériques 322 000 $ Festival Go vélo Montréal 165 000 $ Festival international de musique POP Montréal 90 000 $ Festival international Mizik Kreyol 58 000 $ Jackalope Montréal 70 000 $ Festival OFF Juste pour rire Montréal / Just For Laughs Montréal 50 000 $ Festival du nouveau cinéma de Montréal 197 000 $ Piknic Électronik 302 000 $ Festival Un Goût des Caraïbes 27 000 $ Total 10 355 999 $

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : renforcer le positionnement de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, dans tout le Québec; accroître les retombées économiques pour les communautés locales et les régions.



Chaque année, ce programme permet d'appuyer la tenue de près de 300 rendez-vous partout au Québec, attirant des millions de visiteurs et générant quelque 24 millions de jours de participation.

Les projets soutenus dans le cadre de ce programme doivent répondre à des obligations en matière de développement durable.

Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Réseaux sociaux :



Ministère du Tourisme:

Facebook | X | LinkedIn | Youtube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Direction des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre du Tourisme, 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]