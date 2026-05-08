/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : Inauguration du 10ᵉ immeuble de Mission Unitaînés à Saint‑Jean‑sur‑Richelieu/

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 6 mai 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, l'Office municipal d'habitation Haut-Richelieu et l'organisme Mission Unitaînés invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'inauguration d'un immeuble de 100 logements sociaux et abordables pour aînés autonomes, projet issu d'un partenariat novateur.

L'activité se déroulera en présence de :

M me Caroline Desrochers , secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières;

, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières; M. Jean Martel, président-directeur général de la Société d'habitation du Québec;

président-directeur général de la Société d'habitation du Québec; M. Éric Latour , maire de Saint-Jean-sur-Richelieu;

, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu; M me Caroline Sauriol , présidente-directrice générale de Mission Unitaînés;

, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés; et M. Joël Gomez, directeur général de l'Office municipal d'habitation Haut-Richelieu.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 8 mai 2026, 9 h.

L'activité débutera par la prise de photos officielle à l'extérieur . Les prises de parole se feront par la suite à l'intérieur.

DATE : 8 mai 2026 HEURE : 9 h 30 ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias: Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]