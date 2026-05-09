Revitalisation de l'Est de Montréal et du Quartier latin : 14 M$ reconduits à l'initiative de la ministre de la Métropole, Chantal Rouleau

Le gouvernement du Québec poursuit ses efforts pour transformer durablement des secteurs stratégiques de la métropole

MONTRÉAL, le 9 mai 2026 /CNW/ - Sous l'impulsion de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, le gouvernement du Québec confirme la reconduction d'un investissement de 14 M$ afin de poursuivre la revitalisation et le développement de l'Est de Montréal.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau en a fait l'annonce aujourd'hui, à l'occasion de la première rencontre du Groupe d'action pour le développement de l'Est de Montréal, réunissant des acteurs clés de la métropole.

Cet appui permettra de soutenir des initiatives structurantes qui contribueront à transformer durablement les milieux de vie de l'Est, tout en élargissant désormais le déploiement de cette démarche jusqu'au Quartier latin, en cohérence avec les priorités du gouvernement du Québec pour la métropole.

Prévue dans le Budget 2026-2027, cette enveloppe constitue un levier concret pour accélérer la réalisation de projets porteurs, renforcer l'attractivité économique de secteurs névralgiques et améliorer la qualité de vie des communautés.

Cet investissement s'inscrit dans la foulée d'un engagement sans précédent de 23 M$, déployé depuis 2023 dans l'Est de Montréal, qui témoigne de choix gouvernementaux clairs et assumés pour transformer durablement ce territoire stratégique. Ces sommes ont permis de réaliser des projets porteurs aux retombées tangibles pour les communautés, tant sur le plan économique que sur la qualité des milieux de vie. La liste complète des projets soutenus, illustrant concrètement l'ampleur de l'action gouvernementale sur le terrain, est accessible en ligne.

Citations :

« Depuis plusieurs années, je travaille à faire avancer le développement de l'Est de Montréal. Aujourd'hui, on franchit une autre étape importante. Les projets prennent forme, les milieux se mobilisent et les retombées sont bien réelles. Notre gouvernement a fait des choix clairs pour soutenir ces initiatives portées par et pour les communautés. La reconduction de cet investissement nous permet de poursuivre sur cette lancée, en élargissant notre action jusqu'au Quartier latin. On continue de livrer, avec une vision cohérente et des résultats tangibles pour la métropole. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« Ce qui se passe actuellement dans l'Est de Montréal et au Quartier latin est le reflet d'une mobilisation forte du milieu. Les partenaires, les commerçants et les citoyens sont engagés, et notre rôle est de leur donner les moyens d'aller plus loin. Cette annonce vient appuyer directement cette dynamique. On agit de façon concrète pour améliorer les milieux de vie et soutenir des projets qui auront des retombées durables pour l'ensemble de la métropole. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation et députée d'Anjou-Louis-Riel

Faits saillants :

Annoncée dans le Budget de dépenses 2026-2027 du gouvernement du Québec, l'enveloppe de 14 M$ sur deux ans permettra de soutenir des projets qui favoriseront l'attractivité et la vitalité de l'Est de Montréal, incluant le Quartier latin.

Rappelons que dans le budget 2023-2024 du gouvernement du Québec, une enveloppe avait été annoncée afin de soutenir des projets réalisables à court terme favorisant l'attractivité et la vitalité de l'Est de Montréal par l'amélioration des milieux de vie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Québec.ca dans la section portant sur la revitalisation de l'Est.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Sources : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 514 618-5167, [email protected]; Nicolas Gravel, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation, Tél. : 367 867-7770; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746