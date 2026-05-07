Le ministre de la Justice annonce la nomination d'un juge municipal

QUÉBEC, le 7 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de M. Stéphane Rolland à titre de juge municipal.

M. Stéphane Rolland est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Admis au Barreau en 2008, il a commencé sa carrière à la Ville de Montréal avant de poursuivre, la même année, l'exercice de sa profession au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Il exercera principalement ses fonctions à la cour municipale de la Ville de Gatineau.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Source : Élisabeth Gosselin, Directrice adjointe, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777