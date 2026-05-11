Saison été-automne 2026 - La Chaudière-Appalaches vibrera au rythme de la saison des festivals et des événements touristiques

QUÉBEC, le 11 mai 2026 /CNW/ - À l'aube de la saison estivale et automnale, la ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, la députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe gouvernementale régionale du ministre délégué aux Régions (Chaudière-Appalaches), Mme Isabelle Lecours, de même que le caucus des députés de la Chaudière-Appalaches sont fiers d'annoncer un soutien financier de 948 000 $ pour neuf festivals et événements touristiques qui se dérouleront dans la région au cours des prochains mois, offrant aux citoyens et aux visiteurs des occasions de se rassembler, de découvrir celle-ci et de célébrer.

Cet appui important confirme la volonté du gouvernement de faire des festivals et des événements touristiques un levier majeur d'attractivité et de vitalité économique pour le Québec.

Chaque année, ces rendez-vous attirent des millions de visiteurs, soutiennent des centaines d'emplois et contribuent à faire vivre les communautés, les commerces de proximité et les attraits touristiques. Des festivals culturels aux compétitions sportives, en passant par les événements gourmands et agricoles, ils font du Québec une destination accueillante et vivante, mettent en valeur les talents d'ici et stimulent les économies locales dans toutes les régions.

Citations :

« Les festivals et événements de petite et de grande envergure dynamisent le Québec, enrichissent son offre touristique et attirent des visiteurs chez nous en toute saison. Ils contribuent à notre notoriété comme destination touristique par excellence. Avec l'annonce d'aujourd'hui, notre gouvernement réaffirme l'importance qu'il accorde à ces rendez-vous qui mettent en lumière le caractère accueillant, vibrant et unique de nos régions. Les retombées positives de ces véritables locomotives économiques profitent à l'ensemble de nos communautés. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« L'offre touristique de la Chaudière-Appalaches est riche et diversifiée. La multitude de festivals et d'événements qui s'y déroulent nous permet de proposer aux visiteurs plusieurs expériences intéressantes, toutes plus originales les unes que les autres. Il s'agit d'une façon authentique de partir à la découverte de la région. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe gouvernementale régionale du ministre délégué aux Régions (Chaudière-Appalaches)

« Je suis ravie que le gouvernement du Québec soutienne ces initiatives qui enrichissent le calendrier événementiel de notre région. Elles propulsent des talents de chez nous vers divers horizons, par exemple en culture, dans le sport ou en agroalimentaire, et accueillent des visiteurs des quatre coins du Québec venus apprécier le fruit du travail de ces artistes et artisans. Voilà une façon originale de découvrir la région autrement! »

Martine Biron, députée des Chutes-de-la-Chaudière, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

« Le Festibière de Lévis est un rendez-vous de choix pour les personnes qui souhaitent se retrouver, décrocher et profiter pleinement de l'été. Entre amis, en famille ou avec des collègues, on se réunit dans un décor enchanteur, au bord de notre magnifique Saint-Laurent, pour apprécier tout le savoir-faire de nos artisans locaux et régionaux. Ce genre d'événement fait du bien et nous rassemble autour des produits de chez nous. Bravo à l'équipe organisatrice et bon festival à tous! »

Bernard Drainville, député de Lévis, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« Nashville en Beauce fait vibrer notre région depuis des années grâce à l'apport de bénévoles créatifs et talentueux. Agir comme partenaire de cet événement est un réel privilège. Je tiens à saluer les organisateurs et à les féliciter pour l'offre d'une programmation toujours aussi enlevante.

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales

« Je suis enchanté de constater l'appui important de notre gouvernement à de nombreux événements en Chaudière-Appalaches qui rayonnent au-delà de la région et attirent de nombreux visiteurs. Pour la Beauce-Nord, les Festivités western de Saint-Victor proposent des compétions équestres diverses, des rodéos professionnels et des spectacles country, le tout dans une ambiance cowboy et familiale. Un grand merci à ma collègue Amélie! »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« Le tourisme est un moteur important de l'économie québécoise et, en ce sens, je suis heureux que le gouvernement du Québec soutienne ces festivals et événements touristiques qui génèrent des retombées significatives pour la région de la Chaudière-Appalaches. Je souhaite que les visiteurs profitent de leur passage dans la région pour découvrir ses nombreux attraits et vivre l'été autrement. »

Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Festival ou événement Aide financière Festivent 500 000 $ Festival Promutuel de la relève de Thetford Mines 30 000 $ Festival country Lotbinière 268 000 $ Festivités western de Saint-Victor 22 000 $ Le Festibière de Lévis 43 000 $ Festival du bûcheux Saint-Pamphile 35 000 $ Festival des campeurs d'Adstock 9 000 $ Carrefour mondial de l'accordéon 27 000 $ Nashville en Beauce 14 000 $ Total 948 000 $

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : renforcer le positionnement de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, dans tout le Québec; accroître les retombées économiques pour les communautés locales et les régions.

Chaque année, ce programme permet d'appuyer la tenue de près de 300 rendez-vous partout au Québec, attirant des millions de visiteurs et générant quelque 24 millions de jours de participation.

Les projets soutenus dans le cadre de ce programme doivent répondre à des obligations en matière de développement durable.

Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

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SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Direction des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre du Tourisme, 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]