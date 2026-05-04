Plus de 8,9 millions de dollars du gouvernement du Québec pour lancer les travaux de réfection de la piscine du Cégep de La Pocatière

LA POCATIÈRE, QC, le 4 mai 2026 /CNW/ - La ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Kariane Bourassa, ainsi que le député de la Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, sont fiers de confirmer l'octroi d'une aide financière gouvernementale totalisant près de 8,9 millions de dollars pour amorcer les travaux de réfection de la piscine du Cégep de La Pocatière.

Rappelons que ces investissements visent à moderniser la piscine afin d'en permettre sa réouverture, d'en améliorer l'accessibilité et d'en maximiser l'utilisation, autant pour les étudiants que pour les usagers du milieu. Le coût de ce projet est évalué à 14,8 millions de dollars et le chantier débutera au début du mois de juin prochain.

Citations :

« Je tiens à saluer l'engagement de tous les partenaires qui se sont mobilisés et qui ont fait preuve de créativité pour relever les défis associés à ce projet. L'aide financière additionnelle octroyée récemment reconnaît votre travail et vous permet maintenant de procéder au lancement des travaux. Je suis déjà fébrile de voir le résultat final et je suis persuadée que la communauté étudiante l'est tout autant. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

« Je suis très heureuse pour les étudiants du Cégep de La Pocatière et pour les membres de la communauté. La réfection de la piscine intérieure est une excellente nouvelle qui profitera à toute la population régionale. À terme, de nombreux usagers pourront bénéficier de cette infrastructure pour maintenir la pratique régulière de leur activité physique favorite ou en commencer une nouvelle. C'est un autre geste concret de notre gouvernement pour la santé et le bien‑être de notre jeunesse. »

Kariane Bourassa, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Ce soutien financier confirme la volonté du gouvernement de répondre concrètement aux besoins des communautés régionales et de soutenir des infrastructures qui contribuent directement à leur qualité de vie. La piscine du Cégep de La Pocatière est un équipement essentiel, autant pour la formation des étudiants que pour la population du milieu. Le début des travaux représente une étape déterminante pour ce projet attendu. Je remercie toutes les personnes impliquées pour leur mobilisation exemplaire, permettant ainsi au Cégep de lancer le chantier »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud

« La conclusion de l'appel d'offres représente une excellente nouvelle pour l'ensemble du milieu. Elle vient confirmer la solidité du travail rigoureux accompli au cours des derniers mois, porté par une mobilisation exceptionnelle de la communauté. Ce jalon déterminant nous permet désormais d'envisager la suite du projet avec confiance et de redonner à la population du Kamouraska une infrastructure importante pour toute notre communauté. »

Steve Gignac, directeur général du Cégep de La Pocatière

Faits saillants :

L'aide financière du ministère de l'Enseignement supérieur, qui totalise plus de 4,5 millions de dollars, provient des mesures « Allocations spécifiques - Parc immobilier » et « Aide à l'attractivité des régions - Parc immobilier » du Régime budgétaire d'investissement des cégeps et procédures afférentes. Par ailleurs, le ministère de l'Éducation contribue au projet à hauteur de près de 4,4 millions de dollars par le biais du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur (PSISRSES).

Par ailleurs, le ministère de l'Éducation contribue au projet à hauteur de près de 4,4 millions de dollars par le biais du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur (PSISRSES). Le gouvernement bonifie aujourd'hui de 3 millions de dollars le montant de plus de 5,9 millions de dollars annoncé préalablement.

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SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Source : Aurélie Diep, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, 450 501-7435, [email protected]; Maxime Tremblay, Conseiller stratégique aux communications et attaché de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 581 990-7873, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]