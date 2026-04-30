Avis aux médias - Point de presse concernant un investissement important au Cégep de La Pocatière

LA POCATIÈRE, QC, le 30 avril 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à un point de presse au cours duquel le député de la Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, procédera à une annonce concernant un investissement important au Cégep de La Pocatière. Pour l'occasion, il représentera la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, ainsi que la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Kariane Bourassa, et sera accompagné du directeur général du Cégep de La Pocatière, Steve Gignac.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] avant 8 h, le 4 mai 2026. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

DATE : Le lundi 4 mai 2026 à 10 h

Arrivée des médias avant 9 h 45 LIEU : La Pocatière

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Source : Aurélie Diep, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, 450 501-7435 , [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]