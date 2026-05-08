INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant un investissement majeur au site de l'Île-de-la-Potherie de Kruger

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 8 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, ainsi que le ministre du Travail, ministre responsable des Relations canadiennes et député de Trois-Rivières, M. Jean Boulet, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant un investissement majeur au site de l'Île-de-la-Potherie de Kruger.

Date : Le 11 mai 2026



Heure : 10 h



Endroit : Trois-Rivières

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, à l'adresse suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera alors transmise. Seuls les représentants des médias dûment accrédités pourront accéder à la salle.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

Sources : Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Cell. : 581 745-5399, Courriel : [email protected]; Jérôme Dufour, Attaché de presse, Cabinet du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes, Tél. : 438 518-9207, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]