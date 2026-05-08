Valoriser la recherche publique pour tirer pleinement profit des innovations québécoises - QUÉBEC CONFIRME UN SOUTIEN FINANCIER À ESPACE AÉRO POUR STIMULER L'INNOVATION EN AÉROSPATIALE

MONTRÉAL, le 8 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, annonce un financement à Espace Aéro pour stimuler l'innovation dans le secteur aérospatial. Ce soutien permettra la mise en place d'une démarche d'accompagnement en innovation dans le cadre du programme Continuum d'innovation, piloté par la société de valorisation Axelys. L'objectif : aider les entreprises du secteur à mieux profiter de l'expertise et des ressources des établissements de recherche publique québécois, tout en favorisant les retombées pour la population québécoise.

L'aide financière, qui s'élève à 1,7 million de dollars sur deux ans, provient d'un appel de projets d'Axelys visant à combler le besoin d'accompagnement en valorisation et en innovation des zones d'innovation et des centres d'innovation du Québec. Il a pour buts :

d'accroître la création d'entreprises innovantes issues de la recherche publique;

de stimuler l'innovation collaborative entre les entreprises et le milieu de la recherche, par des partenariats et le soutien aux plateformes de recherche;

d'accélérer le transfert des innovations nées de la recherche publique vers les entreprises et les milieux preneurs.

Espace Aéro pourra compter sur des ressources spécialisées pour mieux accompagner les entreprises et les projets innovants du secteur aérospatial. L'objectif est de soutenir davantage l'entrepreneuriat issu de la recherche, de rapprocher les entreprises et les établissements de recherche, et de rendre les plateformes de recherche plus accessibles aux entreprises. Pour y arriver, la zone d'innovation travaillera notamment avec l'incubateur technologique Centech, le Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec et le Centre technologique en aérospatiale.

Citations :

« La collaboration entre nos entreprises et les établissements de recherche publique est essentielle pour faire avancer l'innovation au Québec. En appuyant Axelys et son programme Continuum d'innovation, nous donnons les moyens aux zones d'innovation d'aider les entreprises à profiter au maximum des connaissances et des savoir-faire développés par nos chercheurs. Le Québec a tout ce qu'il faut pour se démarquer parmi les leaders mondiaux en aérospatiale, et on veut créer les meilleures conditions pour y arriver. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« Le Continuum d'innovation permet de structurer l'écosystème aérospatial autour de parcours clairs et efficaces. Cette collaboration de la zone d'innovation Espace Aéro avec le gouvernement du Québec et Axelys est essentielle pour accélérer le transfert technologique et soutenir la croissance d'une industrie aérospatiale innovante et durable, suscitant des retombées économiques pour tout le Québec. »

Pascal Désilets, directeur général d'Espace Aéro

« Nous sommes très heureux de l'attribution de cette subvention à Espace Aéro. Avec le programme Continuum d'innovation, Axelys agit comme catalyseur entre la recherche publique et le milieu preneur, afin d'accélérer le transfert d'innovations vers le marché. Ce soutien s'inscrit dans notre capacité à accompagner des initiatives structurantes et porteuses pour le Québec. »

Jesse Vincent-Herscovici, président-directeur général d'Axelys

Faits saillants :

Espace Aéro vise à faire du Québec un chef de file mondial en mobilité aérienne avancée. Elle rassemble tous les maillons de la chaîne d'innovation en la matière : établissements de formation, centres d'essais, infrastructures d'innovation collaborative, etc.

De calibre international, les zones d'innovation du Québec regroupent, au sein de pôles géographiques délimités, des acteurs de la recherche, de l'industrie ainsi que des milieux de l'enseignement et de l'entrepreneuriat dans des secteurs stratégiques et des domaines technologiques de pointe, afin de favoriser la culture d'innovation et la commercialisation des innovations.

L'aide financière provient des crédits ministériels visant à poursuivre le déploiement des zones d'innovation et est octroyée par l'entremise du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation - Soutien aux projets de recherche-innovation (PSO, volet 2a).

Elle s'inscrit dans le cadre du projet de création des zones d'innovation du Québec et de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027.

Créée en avril 2021 par le gouvernement du Québec, Axelys a pour mission de contribuer à la prospérité économique et sociale du Québec en accélérant le développement et le transfert d'innovations à haut potentiel issues de la recherche publique.

Le gouvernement du Québec a octroyé 4,2 millions de dollars à Axelys en 2024 pour financer le programme Continuum d'innovation, inspiré de la stratégie Innovation, Partenariat, Entrepreneuriat de l'Université de Sherbrooke, mise en œuvre en collaboration avec la Ville de Sherbrooke.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

Source : Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Cell. : 581 745-5399, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]