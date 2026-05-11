Saison été-automne 2026 - L'Abitibi-Témiscamingue vibrera au rythme de la saison des festivals et des événements touristiques

QUÉBEC, le 11 mai 2026 /CNW/ - À l'aube de la saison estivale et automnale, la ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, la députée d'Abitibi-Ouest et adjointe gouvernementale régionale du ministre délégué aux Régions (Abitibi-Témiscamingue), Mme Suzanne Blais, de même que le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Daniel Bernard, sont fiers d'annoncer un soutien financier de 653 000 $ pour neuf festivals et événements touristiques qui se dérouleront en Abitibi-Témiscamingue au cours des prochains mois, offrant aux citoyens et aux visiteurs des occasions de se rassembler, de découvrir la région et de célébrer.

Cet appui important confirme la volonté du gouvernement de faire des festivals et des événements touristiques un levier majeur d'attractivité et de vitalité économique pour le Québec.

Chaque année, ces rendez-vous attirent des millions de visiteurs, soutiennent des centaines d'emplois et contribuent à faire vivre les communautés, les commerces de proximité et les attraits touristiques. Des festivals culturels aux compétitions sportives, en passant par les événements gourmands et agricoles, ils font du Québec une destination accueillante et vivante, mettent en valeur les talents d'ici et stimulent les économies locales dans toutes les régions.

Citations :

« Les festivals et événements de petite et de grande envergure dynamisent le Québec, enrichissent son offre touristique et attirent des visiteurs chez nous en toute saison. Ils contribuent à notre notoriété comme destination touristique par excellence. Avec l'annonce d'aujourd'hui, notre gouvernement réaffirme l'importance qu'il accorde à ces rendez-vous qui mettent en lumière le caractère accueillant, vibrant et unique de nos régions. Les retombées positives de ces véritables locomotives économiques profitent à l'ensemble de nos communautés. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« Je suis fière que le gouvernement du Québec soutienne ces festivals et événements qui bonifient l'offre touristique de l'Abitibi-Témiscamingue et engendrent des répercussions économiques importantes dont nous bénéficions tous. Ils attirent des touristes qui viennent s'imprégner de la légendaire joie de vivre de la population québécoise et qui n'hésitent pas à visiter les attraits touristiques, les commerces et les restaurants locaux. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest et adjointe gouvernementale régionale du ministre délégué aux Régions (Abitibi-Témiscamingue)

« Les festivals et événements touristiques comptent parmi ces rendez-vous qui font de l'Abitibi-Témiscamingue une destination reconnue pour la qualité de son offre événementielle et de son accueil. Ces rassemblements favorisent le rayonnement de la région et incitent notamment les adeptes de culture et de sport à venir s'émerveiller devant le talent de nos artistes et de nos athlètes. J'invite les festivaliers à en profiter en grand nombre. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Festival ou événement Aide financière La Foire du camionneur de Barraute 82 000 $ H2O Le Festival 61 000 $ Festival western de Guigues 52 000 $ Osisko en lumière 141 000 $ Tour de l'Abitibi 38 000 $ Festival de musique émergente 139 000 $ Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue 72 000 $ Festival des guitares du monde 50 000 $ Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue 18 000 $ Total 653 000 $

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.





Ses objectifs généraux sont les suivants : renforcer le positionnement de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, dans tout le Québec; accroître les retombées économiques pour les communautés locales et les régions.





Chaque année, ce programme permet d'appuyer la tenue de près de 300 rendez-vous partout au Québec, attirant des millions de visiteurs et générant quelque 24 millions de jours de participation.





Les projets soutenus dans le cadre de ce programme doivent répondre à des obligations en matière de développement durable.





Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

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SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Direction des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre du Tourisme, 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]