Renforcer la capacité d'innovation technologique des entreprises - Québec appuie le CRIAQ pour stimuler la recherche et l'innovation en matière de défense

QUÉBEC, le 8 mai 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière au Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ) pour appuyer la mise en place d'un écosystème d'innovation consacré au développement de la défense et de la sécurité nationale.

Le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Daniel Bernard, vient confirmer l'octroi d'un soutien de 350 000 $ au CRIAQ pour stimuler la collaboration entre le milieu de la recherche et l'industrie dans le but de répondre aux besoins du marché de la défense et de la sécurité nationale. Rappelons que le ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes, M. Jean Boulet, en avait fait l'annonce à l'occasion du Forum innovation aérospatiale international, le 13 avril dernier à Montréal.

Le projet contribuera également à bâtir la capacité d'innovation et de recherche et développement en mobilisant les acteurs du domaine de la défense ainsi qu'à accélérer la mise au point de solutions technologiques québécoises et canadiennes en la matière.

Dans le contexte géopolitique actuel, il est plus important que jamais de mettre en valeur l'expertise et le savoir-faire des entreprises québécoises dans les secteurs liés à la défense et à la sécurité nationale pour s'assurer qu'elles saisissent les occasions offertes par ce marché hautement stratégique.

Citations :

« Le marché de la défense et de la sécurité fait partie des grandes priorités de la vision économique de notre gouvernement. Il est alors essentiel pour nous d'appuyer le développement d'un écosystème solide dans ce domaine, afin que les PME autant que les grandes entreprises d'ici tirent pleinement profit des occasions d'affaires à venir pour permettre au Québec de se démarquer à l'international. »

Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

« Le CRIAQ est fier d'exercer un leadership éclairé en collaboration étroite avec l'ensemble des regroupements sectoriels de recherche industrielle afin de bâtir de nouveaux ponts entre les milieux des études supérieures et industriels, au bénéfice du développement du domaine de la défense et de la sécurité nationale. »

Guillaume Côté, président-directeur général du CRIAQ

Faits saillants :

Créé en 2002, le CRIAQ a pour mission d'accroître la compétitivité du secteur aérospatial au Québec en stimulant l'innovation technologique et l'engagement des entreprises par la recherche et le développement collaboratif.

Le financement accordé au CRIAQ provient du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation, volet 2a - Soutien aux projets de recherche-innovation, qui vise notamment à renforcer la capacité d'innovation technologique des entreprises par la valorisation et le transfert technologiques découlant de projets de recherche publique.

Le CRIAQ est l'un des neuf regroupements sectoriels de recherche industrielle du Québec, qui contribuent à mettre en place des écosystèmes d'innovation collaborative. Ils favorisent le transfert de connaissances et l'appropriation technologique par les entreprises dans différents secteurs stratégiques de l'économie en soutenant l'émergence de maillages entre le milieu de la recherche et l'industrie.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

Source : Juliette Ayachi, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Cell. : 367 977-9913, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]