Saint-Laurent a scellé sa capsule temporelle en route vers 2043!

SAINT-LAURENT, QC, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Le 20 septembre dernier, Saint-Laurent a scellé une nouvelle capsule temporelle lors d'une cérémonie officielle tenue à la mairie, marquant une étape importante vers les célébrations de son 150e anniversaire en 2043.

Tour à tour, Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent, Caroline Casabon, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Laurent Mont-Royal, Kadiétou Savadogo, directrice générale du Centre Bon Courage, et plusieurs citoyennes et citoyens ainsi que des représentants du milieu scolaire local et du personnel de l'arrondissement ont pu présenter leur sélection d'objets, dont des vêtements, des photos et des messages illustrant la réalité laurentienne actuelle.

Citation

« Après avoir découvert avec émotion les rêves et les témoignages du passé, nous avons aujourd'hui transmis à notre tour un message aux générations futures. Cette capsule temporelle de 2025 incarne notre volonté de préserver la mémoire collective et de célébrer la richesse de notre diversité. Elle reflète ce qui nous définit aujourd'hui comme communauté : nos valeurs, nos habitudes, nos aspirations. Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à cette initiative et rendez-vous en 2043 pour le 150e anniversaire de Saint-Laurent! »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Détails

Des membres représentants différents groupes de la communauté laurentienne ont déposé divers éléments dans la capsule temporelle de 2025 pour illustrer les réalités du quotidien, les avancées technologiques, les préoccupations environnementales et les pratiques culturelles de notre époque.

Plusieurs citoyens et citoyennes ont contribué à travers leurs dépôts à dresser un portrait vivant et authentique de la communauté en 2025. Certains ont souligné l'engagement de

Saint-Laurent comme Ville amie des monarques depuis 2017 avec des graines d'asclépiades, d'autres ont partagé des objets personnels, dont une médaille remportée lors d'une compétition sportive en reconnaissance d'une carrière débutée à Saint-Laurent .

ont contribué à travers leurs dépôts à dresser un portrait vivant et authentique de la communauté en 2025. Certains ont souligné l'engagement de comme Ville amie des monarques depuis 2017 avec des graines d'asclépiades, d'autres ont partagé des objets personnels, dont une médaille remportée lors d'une compétition sportive en reconnaissance d'une carrière débutée à . La communauté d'affaires , représentée par Madame Casabon, a transmis des souhaits pour 2043 recueillis lors de la conférence du maire du 16 septembre.

, représentée par Madame Casabon, a transmis des souhaits pour 2043 recueillis lors de la conférence du maire du 16 septembre. Représentant les organismes, le Centre communautaire Bon courage , par l'intermédiaire de Madame Savadogo, a déposé un chandail porté par les bénévoles lors du Festival Bon courage.

, par l'intermédiaire de Madame Savadogo, a déposé un chandail porté par les bénévoles lors du Festival Bon courage. Le milieu scolaire , avec un enseignant de l'École secondaire Saint-Laurent , a déposé un chandail de l'uniforme porté par les élèves.

, avec un enseignant de l'École secondaire , a déposé un chandail de l'uniforme porté par les élèves. Le personnel des bibliothèques , a déposé un sac à l'effigie du 60e anniversaire de la Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent prochainement célébré Ce dernier contenait notamment des programmations et une carte de bibliothèque au nom du Père Noël.

, a déposé un sac à l'effigie du 60e anniversaire de la Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent prochainement célébré Ce dernier contenait notamment des programmations et une carte de bibliothèque au nom du Père Noël. Le conseil d'arrondissement, par l'entremise du maire, Alan DeSousa , a présenté une série de photos illustrant des sites de Saint-Laurent appelés à être développés dans les prochaines années.

Une participation citoyenne remarquable

L'appel à participation avait été officiellement lancé lors de l'ouverture de la capsule de l'an 2000, qui avait eu lieu le 10 août dernier, et qui avait permis à la population de redécouvrir des objets et témoignages du début du nouveau millénaire, porteurs de mémoire et d'espoir.

Les premiers objets y avaient d'ailleurs été déposés par Rajko Dodic, conseiller de Lethbridge, soulignant près de 60 ans de jumelage avec Saint-Laurent.

Porté par ce bel engouement, les résidentes et résidents, ainsi que toutes les autres catégories de la communauté, ont soumis leurs propositions durant l'été avant que les objets retenus par un comité de sélection ne soient déposés à la mairie. Cette démarche a permis de représenter une diversité d'âges, de cultures, de quartiers et de milieux.

Rendez-vous en 2043

La capsule temporelle restera scellée jusqu'en 2043, année du 150e anniversaire de Saint-Laurent. Elle sera alors ouverte pour permettre aux générations futures de découvrir les témoignages de cette époque et de mesurer à nouveau l'évolution de la communauté.

