Grand Angle : la photographie à l'honneur en octobre à Saint-Laurent

SAINT-LAURENT, QC, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Jusqu'au 31 octobre, Saint-Laurent invite la population à plonger dans l'univers fascinant de la photographie avec Grand Angle, le tout premier mois de la photo dans l'arrondissement. Expositions, ateliers, projections et animations s'enchaîneront dans les bibliothèques, au Centre d'exposition Lethbridge et dans l'espace public pour offrir aux citoyennes et aux citoyens une expérience artistique immersive et participative.

Citation

Saint-Laurent lance Grand Angle, un mois complet dédié à la photographie en octobre à travers diverses activités. (Groupe CNW/Arrondissement de Saint-Laurent (Ville de Montréal))

« En lançant Grand Angle, nous souhaitons offrir à la population de Saint-Laurent une occasion unique de découvrir la photographie sous toutes ses formes, et également de s'y initier, de la pratiquer et de la partager. Cet événement incarne parfaitement notre engagement de rendre la culture accessible, inclusive et tournée vers l'avenir. En mettant en valeur le talent des artistes locaux et en créant des espaces d'échange et de création, nous renforçons le tissu social et culturel de notre territoire. Je suis fier de voir Saint-Laurent s'animer autour de cette première édition, qui, je l'espère, deviendra un rendez-vous incontournable pour les passionnés d'image et les curieux de tous âges. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Un mois pour créer, partager et s'émerveiller

Porté par des artistes, des médiateurs culturels et des bibliothécaires engagés, Grand Angle propose une programmation riche, inclusive et accessible.

Avec Grand Angle, Saint-Laurent met la photographie à la portée de toutes et tous. Les activités sont gratuites, certaines sur réservation, pour tous les âges et les niveaux avec des formats variés. Elles s'adressent autant aux personnes curieuses qu'aux amateurs éclairés.

À noter au calendrier les moments forts suivants :

Projection : Ernest Cole, photographe, le 7 octobre à 19 h 30 : le cégep de Saint-Laurent accueille la projection de ce documentaire retraçant le parcours du premier photographe noir indépendant en Afrique du Sud sous l'apartheid. Un artiste invité sera présent pour échanger avec le public.

: Atelier créatif : Clic! Photographiez comme un pro avec votre cellulaire , le 8 octobre, à la Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent : série de courtes capsules présentées par l'Association des photographes de Saint-Laurent pour aider à créer de belles images artistiques avec un cellulaire.

: Exposition : Radioscopie du dormeur de Caroline Hayeur du 15 octobre au 26 janvier au Centre d'exposition Lethbridge. Vernissage le 25 octobre, à 14 h.

:

Lien connexe

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu l'un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au cœur de l'île de Montréal, Saint-Laurent est l'arrondissement le plus vaste avec ses 42,8 kilomètres carrés. Très multiculturelle, sa population s'élève à près de 105 000 habitants. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et l'environnement au centre de ses décisions, un défi majeur puisque 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales, avec plus de 4500 entreprises, qui génèrent 110 000 emplois.

Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du Réseau express métropolitain (REM). Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi un milieu de grande qualité pour les familles et les entreprises.

SOURCE Arrondissement de Saint-Laurent (Ville de Montréal)

Sources : Marc-Olivier Fritsch, chargé de communications, Direction d'arrondissement, Division des communications et des relations avec les citoyens, Arrondissement de Saint-Laurent, [email protected]; Renseignements : Lignes médias : 438 368-3318 ou 514 229-1673