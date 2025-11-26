Saint-Laurent modifie sa réglementation pour limiter le bruit des véhicules

SAINT-LAURENT, QC, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Lors de sa séance du 25 novembre, le conseil de Saint-Laurent a procédé à une modification règlementaire afin de limiter le bruit émis par les véhicules, incluant, sans s'y limiter, les automobiles, les véhicules commerciaux ou les véhicules lourds.

« Je suis fier d'annoncer cette modification au règlement sur les nuisances, car elle concrétise un engagement important pour notre administration : offrir un environnement paisible à nos résidents et à nos résidentes. Saint-Laurent étant un territoire d'accueil pour les familles, il est primordial de protéger leur quiétude et de préserver la qualité de vie dans nos quartiers. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Détails

Avec cette modification 1140-14 du règlement sur les nuisances, les bruits suivants sont prohibés puisque désormais considérés comme des nuisances :

Claquement d'un objet transporté ou d'une partie du véhicule.

Usage abusif de l'avertisseur sonore.

Bruit excessif provenant d'une radio ou d'un appareil de diffusion.

Crissement de pneus.

Bruit provenant d'un système d'échappement inefficace.

Utilisation d'un régime moteur excessif lors du démarrage, de l'arrêt ou d'accélérations répétées.

La communauté de Saint-Laurent est invitée à collaborer activement afin de réduire les nuisances sonores et de contribuer à un cadre de vie harmonieux.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, son territoire compte 42,8 kilomètres carrés, ce qui en fait l'arrondissement le plus vaste de la Ville de Montréal. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » début 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 108 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec.

Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du nouveau Réseau express métropolitain (REM). Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, l'arrondissement offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs, assurant ainsi une belle qualité de vie pour les familles et un milieu favorable aux entreprises.

