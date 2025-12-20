/R E P R I S E -- Avis aux médias - Journée portes ouvertes à l'hôtel de ville de Montréal pour le temps des Fêtes/

Nouvelles fournies parVille de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
MONTRÉAL, le 18 déc. 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, et la présidente du conseil municipal, Chantal Rossi, invitent les membres des médias à la journée portes ouvertes de l'hôtel de ville à l'occasion du temps des Fêtes. Cet événement festif permettra à la population de découvrir l'hôtel de ville décoré pour les Fêtes et de participer à diverses activités familiales.
Date :
Samedi 20 décembre 2025
Heure pour les médias :
De 11 h à 12 h : prise d'images des activités offertes et des personnes élues
Lieu :
275, rue Notre-Dame Est
Le point de rencontre pour la séance de prise d'images sera confirmé aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].
Pour faciliter un accès rapide à l'entrée, la présentation d'une pièce d'identité (carte de presse) sera requise.
SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
Source : Chiara Wipfli, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 263 999-8665, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]
