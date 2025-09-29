La Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent célèbre ses 60 ans avec la communauté!

SAINT-LAURENT, QC, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Les 27 et 28 septembre 2025, la Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent a célébré ses 60 ans dans une ambiance festive et rassembleuse, sous le thème « Encrée dans la communauté », à l'occasion des Journées de la culture. Située au cœur du Vieux-Saint-Laurent, Quartier culturel, la bibliothèque a accueilli des centaines de personnes venues découvrir une programmation riche et variée tout au long de la fin de semaine.

Citation

La Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent a célébré en grand ses 60 ans les 27 et 28 septembre 2025 avec de nombreuses animations, dont l’inauguration de la murale « Histoires sous l’arc-en-ciel » de l’artiste Cara Carmina en présence des membres du conseil de Saint-Laurent et du personnel de la bibliothèque. (Groupe CNW/Arrondissement de Saint-Laurent (Ville de Montréal))

« Depuis 1965, la Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent est un véritable phare culturel pour notre communauté. Ce 60e anniversaire est l'occasion de souligner son évolution, son enracinement et son rôle essentiel dans la vie culturelle et sociale des Laurentiennes et des Laurentiens. Rappelons que ce sont des citoyens et citoyennes bénévoles qui ont initié l'idée de cette bibliothèque dès les années 1940. Désormais, grâce à une programmation inclusive et inspirante, ainsi qu'à des services innovants, elle continue de rassembler les générations autour du savoir, de la créativité et du partage. Nous lui souhaitons bonne fête et encore de nombreuses années pour faire rayonner la littérature et la culture à Saint-Laurent. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Moments forts du 60e anniversaire

Le public de tous âges et de toutes origines, à l'image de la population laurentienne, a pu profiter de nombreuses activités durant cette fin de semaine festive, dont des expositions, des ateliers, une vente de livres et les deux moments forts suivants :

Inauguration de la murale et du sentier artistique « Histoires sous l'arc-en-ciel » réalisés par Cara Carmina, qui s'est inspirée des émotions suscitées lors d'ateliers à la bibliothèque auprès d'un groupe de francisation du cégep de Saint-Laurent et de jeunes de l'école alternative Jonathan. Les dessins des élèves de cette école ont permis de créer une murale vibrante qui accueille désormais les familles à l'entrée de la Section jeunesse. Les mots et les émotions du groupe de francisation ont, quant à eux, été retranscrits dans la fresque au sol qui traverse le Jardin de lecture, invitant les futures usagères et usagers à entrer dans la bibliothèque.

» réalisés par Cara Carmina, qui s'est inspirée des émotions suscitées lors d'ateliers à la bibliothèque auprès d'un groupe de francisation du cégep de Saint-Laurent et de jeunes de l'école alternative Jonathan. Les dessins des élèves de cette école ont permis de créer une murale vibrante qui accueille désormais les familles à l'entrée de la Section jeunesse. Les mots et les émotions du groupe de francisation ont, quant à eux, été retranscrits dans la fresque au sol qui traverse le Jardin de lecture, invitant les futures usagères et usagers à entrer dans la bibliothèque. Michel Rabagliati, auteur notamment de la célèbre série de bandes dessinées Paul, a partagé son parcours artistique au cours d'une conférence captivante.

Une bibliothèque ancrée dans son milieu

Ouverte en 1965, la Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent présente une architecture typique des années 1960. Elle se situe au cœur du Vieux-Saint-Laurent, Quartier culturel, à proximité du cégep de Saint-Laurent, du Musée des métiers d'arts du Québec et de la station de métro du Collège.

En 2024, la bibliothèque a connu une hausse de fréquentation de 25 % par rapport à l'année précédente, avec plus de 135 000 visites, 14 600 abonnés et près de 200 000 prêts, se classant 18e sur 45 bibliothèques pour les prêts du réseau montréalais.

Cette réussite repose, notamment, sur une offre de plus de 120 000 documents, dont des collections originales : vinyles, zines, trousses thématiques et multisensorielles ou encore des jeux.

La bibliothèque innove aussi par ses services mobiles et de proximité : biblio-mobile, biblio-maison, mini-bibliothèque dans le quartier Chameran, et partenariats avec de nombreux organismes locaux et montréalais. Sa FabricARThèque, ouverte en 2018, offre un espace de création artisanale accessible à tous et à toutes.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, son territoire compte 42,8 kilomètres carrés, ce qui en fait l'arrondissement le plus vaste de la Ville de Montréal. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » début 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 108 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec.

Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du nouveau Réseau express métropolitain (REM). Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, l'arrondissement offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs, assurant ainsi une belle qualité de vie pour les familles et un milieu favorable aux entreprises.

SOURCE Arrondissement de Saint-Laurent (Ville de Montréal)

Sources : Marc-Olivier Fritsch, chargé de communications, Direction d'arrondissement, Division des communications et des relations avec les citoyens, Arrondissement de Saint-Laurent, [email protected]; Renseignements : Lignes médias : 438 368-3318 ou 514 229-1673