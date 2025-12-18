L'administration Martinez Ferrada confirme avoir trouvé plus de 500 nouvelles places en haltes-chaleur

MONTRÉAL, le 18 déc. 2025 /CNW/ - La mairesse Soraya Martinez Ferrada a annoncé avoir trouvé plus de 500 nouvelles places en halte-chaleur grâce à la collaboration du réseau de la santé et du milieu communautaire, tel qu'elle l'avait promis le 1er décembre.

À ce jour, l'administration Martinez Ferrada a confirmé 400 nouvelles places en halte-chaleur, en collaboration avec le CIUSSS Centre-Sud, responsable du Service régional de l'itinérance, le réseau de la santé et des services sociaux ainsi que les partenaires de la Ville. De ce nombre, 279 places sont maintenant financées, alors que l'administration finalise, à l'heure actuelle, les détails de quelque 116 places supplémentaires.

En y ajoutant les 135 places désormais disponibles au YMCA du Centre-Ville, l'administration confirme la création de 530 nouvelles places, dépassant ainsi son objectif. Ces nouvelles places viennent s'ajouter aux 2 472 déjà prévues par le réseau de la santé pour l'hiver, portant le compte à près de 3 000 places disponibles en halte-chaleur sur l'ensemble du territoire.

La cellule de crise ne fait pas relâche

La mairesse a également confirmé que la cellule de crise mise en place par son administration pour lutter contre l'itinérance, réunissant le réseau de la santé et des services sociaux, le ministère des Affaires municipales, le ministère de la Sécurité publique et les partenaires communautaires, ne fera pas relâche pour la période des Fêtes. L'objectif est d'assurer l'avancement des dossiers et la prise de décisions rapide afin d'apporter des ajustements en continu selon la réalité du terrain. Par ailleurs, en concertation avec la Table des Maires, un protocole de campement sera présenté en février. Ce dernier permettra un encadrement clair, équitable et respectueux au sein de tous les arrondissements.

Une mobilisation sans précédent

Depuis l'appel à la solidarité de la mairesse, des milliers de Montréalais ont répondu en offrant du matériel et des vêtements pour combattre le froid. L'administration renouvelle cet appel en invitant toute personne disposant de locaux libres à communiquer avec la Ville via le courriel [email protected] afin de mettre à disposition ces espaces pour l'ouverture de haltes-chaleur.

« Je tiens à remercier sincèrement tous les partenaires, les arrondissements et les Montréalais pour leur mobilisation phénoménale. Il y a un grand mouvement de solidarité et d'entraide qui prend forme à Montréal, et c'est grâce à ça qu'on peut aujourd'hui annoncer qu'on a trouvé les 500 places de plus pour éviter que des personnes en situation d'itinérance passent la nuit dans le froid. Maintenant, c'est très important pour mon équipe et moi de continuer le travail durant les Fêtes. On est en situation de crise et on ne peut pas se permettre de prendre de pause », a déclaré la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

« Chaque mesure que nous prenons vise à protéger les personnes qui en ont le plus besoin, tout en préservant l'équilibre et l'harmonie de nos quartiers. On tient à remercier les citoyens qui participent à cet effort, ainsi que les arrondissements qui ont répondu présents en mettant des lieux à disposition pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Dans ces moments, la force de notre ville se révèle pleinement. Dans les prochaines semaines et les prochains mois, on doit maintenir un véritable effort de guerre, un engagement collectif, et sans relâche », a déclaré Claude Pinard, président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l'itinérance.

