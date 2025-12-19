/R E P R I S E - Portes ouvertes à l'hôtel de ville pour célébrer le temps des Fêtes - La mairesse de Montréal et la présidente du conseil municipal accueillent la population à l'hôtel de ville de Montréal/

MONTRÉAL, le 18 déc. 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, et la présidente du conseil municipal, Chantal Rossi, invitent la population à un échange de vœux à l'occasion des Fêtes de fin d'année, le samedi 20 décembre 2025 de 10 h à 14 h dans le hall d'honneur de l'hôtel de ville, lors d'une journée portes ouvertes.

Lors de cette journée qui est ouverte à tout le monde, les citoyennes et citoyens pourront admirer l'immense sapin illuminé installé dans le hall d'honneur. Des activités spéciales seront organisées pour les enfants, notamment avec la présence des mascottes du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Exceptionnellement, la salle du conseil sera ouverte au public, lieu où se déroulent les assemblées et les débats des membres du conseil municipal de Montréal. Les personnes participantes seront accueillies sur place par la présidente du conseil, Chantal Rossi, dont le mandat consiste notamment à renforcer la participation des citoyennes et citoyens à la vie publique et d'offrir des activités de sensibilisation et d'initiation à la gouvernance locale.

« Cet événement festif et ludique sera également l'occasion pour les citoyennes et les citoyens de se familiariser avec le fonctionnement de nos instances et d'en apprendre plus sur la démocratie municipale. De plus, la présence des personnes nouvellement élues ne fera qu'enrichir le parcours des visiteurs, en répondant à leurs questions au sujet de la gestion d'une grande ville comme Montréal », a déclaré Chantal Rossi, présidente du conseil municipal de la Ville de Montréal.

Des personnes élues membres du conseil municipal seront dans la salle du conseil pour saluer les citoyennes et citoyens. Les personnes qui le désirent pourront se faire photographier en compagnie des personnes élues.

L'événement aura lieu à l'hôtel de ville de Montréal, situé au 275, rue Notre-Dame Est. L'accès à l'hôtel de ville se fera par l'entrée située sur la place Vauquelin (du côté ouest de l'édifice).

Pour l'occasion, les personnes participantes sont invitées à donner des denrées non périssables au profit de l'organisme Moisson Montréal. Les denrées pourront être déposées au poste d'accueil, au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville.

L'événement est gratuit et aucune réservation n'est requise. Pour plus d'informations : Portes ouvertes à l'hôtel de ville pour célébrer le temps des fêtes | Ville de Montréal

« Le temps des Fêtes est un moment unique, un moment de réjouissances et de rapprochement avec les personnes que l'on aime. Cette année, j'invite les Montréalais à célébrer les Fêtes en visitant la maison des citoyennes et citoyens, l'hôtel de ville de Montréal. Pour l'occasion, il y aura des activités pour toute la famille et particulièrement pour les enfants qui auront l'occasion de rencontrer le père Noël et la Fée des étoiles dans le hall d'honneur. J'invite aussi la population à la solidarité en participant à la collecte de denrées non périssables au profit de Moisson Montréal. Apportez vos dons et faites une différence dans la vie des gens dans le besoin », a déclaré la mairesse de Montréal.

