ROMÉO ET JULIETTE - Événement-bénéfice au profit de la Fondation du Conservatoire

Ce sont messieurs Jacques Lacombe et Maxime Denommée qui seront à la tête de l'événement, le premier en dirigeant l'Orchestre du Conservatoire et le deuxième comme metteur en scène. Le programme comprendra des extraits de la très célèbre pièce de William Shakespeare dans une traduction de Normand Chaurette et Rebecca Déraspe et les Suites nos 1, 2 et de Serguëi Prokofiev. La distribution pour la portion théâtrale de la soirée est composée d'Igor Ovadis (Capulet), Isabelle Miquelon (Lady Capulet), Laurence Champagne (Juliette), Marie-Josée Bastien (La Nourrice), Philipe Thibault-Denis (Roméo), Gabriel Lemire (Tybalt), Lyndz Dentiste (Mercutio), Sébastien Rajotte (Frère Laurent) et Maxime Denommée (Paris).