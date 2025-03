Concert de clôture de l'Orchestre symphonique du Conservatoire de musique de Montréal : La Symphonie no 1 « Titan » de Mahler

MONTRÉAL, le 13 mars 2025 /CNW/ - Célébrons la fin de cette superbe saison de l'Orchestre symphonique du Conservatoire de musique de Montréal (OSCMM) avec la présentation du concert de clôture, à la Maison symphonique, le dimanche 23 mars, à 14h30, sous la direction du chef invité Simon Rivard. Le public est invité à assister en grand à cet événement qui réunira sur scène 75 musiciens et musiciennes de la relève musicale.

Simon Rivard, chef (Groupe CNW/Conservatoire de musique de Montréal)

Pour l'occasion, l'OSCMM interprétera la Symphonie no1 en ré majeur, « Titan », cette hymne gigantesque et puissante de Gustav Mahler. On entendra également l'Ouverture Leonore no 3, op.72b de Ludwig van Beethoven et Luciole du compositeur Sébastien Goulet de la classe de Maxime McKinley. En prologue, le public aura le plaisir d'entendre l'Ensemble de cuivres du CMM, dirigé par Patrice Richer. Rejoignez-nous pour ce beau moment où la musique brillera de tout son éclat!

OSCMM

Maison symphonique de Montréal

1600, rue Saint-Urbain

35$ régulier* | 15$ étudiants*

Billetterie de la place des arts : https://bit.ly/3EyUH7w

* Plus frais de service de la Place des arts

Rendez-vous à l'Espace des anciennes et anciens du CMM!

Inauguré l'an dernier dans le cadre des festivités entourant le 80e anniversaire du Conservatoire, « L'Espace des anciennes et anciens du CMM », se veut un lieu convivial, ouvert à toutes et à tous, où vous pouvez vous retrouver avant chaque concert de l'Orchestre symphonique du Conservatoire de musique de Montréal. L'Espace est situé au Foyer Antonia-Nantel de la Maison symphonique, niveau corbeille.

Des retrouvailles pour l'Orchestre réseau 1991

Plusieurs musiciens et musiciennes de l'Orchestre du réseau des conservatoires, édition 1991, assisteront au concert, puisque cet orchestre avait interprété à l'époque la Symphonie no 1 de Mahler, sous la direction de Franz-Paul Decker. De belles retrouvailles en perspectives!

Simon Rivard, chef invité

Simon Rivard est le directeur musical du Edmonton Opera. Cette saison, il dirige, entre autres, l'Orchestre symphonique de Montréal, l'Orchestre symphonique de Québec, l'Orchestre classique de Montréal et l'Opéra de Montréal (La bohème de Puccini). Au Edmonton Opera, il présente Die Fledermaus de Strauss et Bluebeard's Castle de Bartók. Simon Rivard a dirigé des ensembles tels que l'Orchestre symphonique de Montréal, l'Orchestre Métropolitain, l'Orchestre symphonique de Québec, l'Orchestre du Toronto Summer Music Festival, le Verbier Festival Chamber Orchestra (Suisse) et le Göteborgs Symfoniker (Suède). De 2018 à 2022, il occupe le poste de chef en résidence RBC du Toronto Symphony Orchestra, où il est mentoré par Gustavo Gimeno et Sir Andrew Davis. De 2018 à 2024, Simon a été le directeur musical du Toronto Symphony Youth Orchestra. Né à Montréal, Simon Rivard fait des études en violon et en direction d'orchestre au Conservatoire de musique de Montréal et à l'Université McGill.

À propos du Conservatoire de musique de Montréal

Fondé en 1943, le Conservatoire de musique de Montréal est l'un des 9 établissements qui composent le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Cette institution publique de formation supérieure, vouée à la poursuite de l'excellence, offre des programmes s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant un apprentissage en continuité où l'élève et le maître développent une relation privilégiée. Grâce à un corps professoral formé de musiciens renommés, cette école prestigieuse à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement culturel montréalais, est une extraordinaire pépinière de talents dont les diplômés s'illustrent partout à travers le monde.

SOURCE Conservatoire de musique de Montréal

Source : Jean-François Turner, Communications, Conservatoire de musique de Montréal, [email protected], 514 873-4031, poste 5232