Découvrez la programmation du 70e anniversaire du Conservatoire d'art dramatique de Montréal

« Sept décennies à cultiver la passion, la créativité et la nécessité de l'art vivant au sein de notre société. Qu'il me soit permis de saluer les directions, les corps professoraux et les équipes administratives et techniques qui se sont transmis le flambeau! Vous avez bâti une communauté d'interprètes qui ont écrit certaines des plus belles pages du théâtre, du cinéma et de la télévision québécoise », souligne Geoffrey Gaquère, directeur du Conservatoire d'art dramatique de Montréal.

Trois productions aussi diversifiées qu'originales qui mettront en lumière toute l'étendue de la formation en jeu des finissantes et finissants du CADM. Florent Siaud vous fera redécouvrir Ça ira (1) Fin de Louis de Joël Pommerat. Martin Faucher assurera la mise en scène de La tempête de William Shakespeare. Et, pour terminer l'année, les élèves interpréteront sous la direction de Gabrielle Lessard des textes du dramaturge David Paquet dans Les Rapiécés.

De nouveaux partenariats de prestige

De nouvelles collaborations artistiques s'ajoutent à la programmation régulière avec, entre autres, le Théâtre de la LNI et le Centre du Théâtre d'aujourd'hui.

Cet automne, les finissantes et finissants auront la chance de participer au projet Sygnus de la LNI, un spectacle de théâtre spontané, conçu et mis en scène par Simon Rousseau, porté par huit comédiennes et comédiens d'expériences. Au printemps, dans le cadre de la série Les Éphémères du Centre du Théâtre d'aujourd'hui, les dix finissantes et finissants du CADM présenteront Bains Libres, une création collective.

Autant d'occasions d'apprécier le talent de cette dernière cohorte : Kathryn Ainsley, Vladimir Belova-Mourkes, Léa Carle-Bachand, Frédéric Charbonneau, Jeanne Cournoyer-Charest, Attila Forya, Maude Gauthier, Marie Luciani-Grimaldi, Fleur Maury, Nour Shoukry !

Ça ira (1) Fin de Louis

De Joël Pommerat

Mise en scène de Florent Siaud

Du 25 octobre au 2 novembre 2024

Cygnus

Création du Théâtre de la LNI

Mise en scène de Simon Rousseau

Comédien.ne.s-improvisateur.trice.s : Réal Bossé, Rose-Anne Déry, Eve Landry, Sylvie

Moreau, Alexandre Nachi, Jean-François Nadeau, Francis Sasseville, Ines Talbi

Avec la participation des finissant.e.s du CADM les 9 et 16 novembre 2024

Du 7 au 16 novembre 2024

La Tempête

De William Shakespeare

Mise en scène de Martin Faucher

Traduction d'Éric Sarner

Du 24 janvier au 1er février 2025

Bains libres

Présenté au Centre du Théâtre d'aujourd'hui

Création collective avec les finissant.e.s du Conservatoire

15 mars 2025

Les Rapiécés

À partir des textes de David Paquet

Mise en scène de Gabrielle Lessard

Du 25 avril au 3 mai 2025

Depuis sa création, le Conservatoire a formé des centaines de professionnels de la scène en leur donnant un enseignement et une expérience qui les préparent à la carrière. Soyez parmi les premiers à les découvrir.

Cette année sera aussi ponctuée de rencontres chargées d'émotions, car avoir fait son Conservatoire, ça marque pour la vie, et celles et ceux qui y ont étudié y seront conviés pour célébrer les 70 ans de cette institution remarquable!

Programmation

Pour connaître en détail la programmation du CADM, consultez le dépliant 2024-2025 : https://bit.ly/4dTX3KV

Carte privilège

Pour seulement 35 $, assistez aux trois pièces de théâtre interprétées par nos finissant.e.s. ou combinez les deux conservatoires de Montréal et, pour 102 $, ayez également accès aux 100 concerts du Conservatoire de musique de Montréal.

Billets

Pour se procurer des billets pour les événements prévus à la programmation du Conservatoire d'art dramatique de Montréal, contactez la billetterie ou achetez en ligne : conservatoire-montreal.tuxedobillet.com

Lieux de diffusions

Théâtre Rouge du Conservatoire | 4750, avenue Henri-Julien, Montréal

Centre du Théâtre d'Aujourd'hui | 3900, rue Saint-Denis, Montréal

À propos du Conservatoire d'art dramatique de Montréal

Situé au cœur du Plateau-Mont-Royal, le Conservatoire d'art dramatique de Montréal offre un milieu de vie enrichissant et stimulant. Ce programme d'études supérieures offre une continuité des apprentissages et une expertise pédagogique hors pair grâce à une équipe d'artistes pédagogues réputés qui y enseignent depuis de nombreuses années. Le Conservatoire conduit ainsi les élèves vers l'épanouissement de toutes leurs facultés, mais aussi vers l'approfondissement des connaissances et des techniques au service de leur art.

