Ça Ira (1) Fin de Louis en ouverture de la saison 2024.25 du Conservatoire d'art dramatique de Montréal !

MONTRÉAL, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Du 25 octobre au 2 novembre les finissantes et finissants du Conservatoire d'art dramatique de Montréal (CADM) présentent au Théâtre Rouge du CADM, Ça Ira (1) Fin de Louis de Joël Pommerat, dans une mise en scène de Florent Siaud.

Pour le metteur en scène, avec Ça Ira (1) Fin de Louis, « Joël Pommerat plonge interprètes et public dans un événement politique qui a bouleversé l'histoire moderne de l'Occident et continue d'agir comme un référent dans les débats actuels autour de la démocratie : la Révolution française de 1789. Loin de jouer la carte de la reconstitution historique, il braque la lumière sur les processus humains qui ont généré ce cataclysme politique majeur. Nous voilà projetés dans le bouillonnement parfois indéchiffrable d'une action collective radicale, le débat effervescent des idées, l'enthousiasme des âmes, la violence des pulsions, la beauté des aspirations, la fatigue des corps. Se laisser porter par cette dynamique avec les finissantes et finissants du Conservatoire, c'est se donner la chance de réfléchir aux questionnements de notre propre monde ».

Avec Kathryn Ainsley, Vladimir Belova-Mourkes, Léa Carle-Bachand, Frédéric Charbonneau, Jeanne Cournoyer-Charest, Maude Gauthier, Marie Luciani-Grimaldi, Fleur Maury, Camille Serra et Nour Shoukry. Nos finissant.e.s sont autant de forces vives qui nous feront bientôt honneur dans toutes leurs démarches artistiques. Soyez parmi les privilégiés à les découvrir en assistant à cette première production !

« Ils sont prêts, ils vous attendent et ils ont entre les mains une pièce extraordinaire sur un sujet des plus chauds. Ça ira (1) Fin de Louis de Joël Pommerat, guidée de main de maître par Florent Siaud est un regard moderne sur la naissance de la démocratie et sa fragilité. Venez voir et entendre nos finissantes et finissants défendre un texte troublant et d'une grande rigueur. Ils sont magnifiques ! », souligne avec enthousiasme Suzanne Lantagne, directrice par intérim du Conservatoire d'art dramatique de Montréal.

Ça ira (1) Fin de Louis

De Joël Pommerat

Mise en scène de Florent Siaud

Équipe

Assistance à la mise en scène assurée par Mélodie Lupien. Dans un décor de Fabre Romain, des costumes de Cynthia St-Gelais, un éclairage de Nicolas Descoteaux, une conception sonore de Maxime Gamache et des maquillages de Pénélope Dulude-de Broin.

Dates

Vendredi 25 octobre | 19h30

Samedi 26 octobre | 15h

Mardi 29 octobre | 19h30

Mercredi 30 octobre | 19h30

Jeudi 31 octobre | 19h30

Vendredi 1er novembre | 19h30

Samedi 2 novembre | 15h

Lieu

Théâtre Rouge du Conservatoire

4750, avenue Henri-Julien

Montréal

Billets

18 $ adulte | 14 $ aîné | 10 $ étudiant

En ligne sur la billetterie : https://bit.ly/3KuEOPg

Renseignements : 514 873-4283 poste 313

Carte privilège

Pour seulement 35 $, assistez aux trois pièces de théâtre interprétées par les finissant.e.s. ou combinez les deux conservatoires de Montréal et, pour 102 $, ayez également accès aux 100 concerts du Conservatoire de musique de Montréal.

À propos du Conservatoire d'art dramatique de Montréal

Situé au cœur du Plateau-Mont-Royal, le Conservatoire d'art dramatique de Montréal offre un milieu de vie enrichissant et stimulant. Ce programme d'études supérieures offre une continuité des apprentissages et une expertise pédagogique hors pair grâce à une équipe d'artistes pédagogues réputés qui y enseignent depuis de nombreuses années. Le Conservatoire conduit ainsi les élèves vers l'épanouissement de toutes leurs facultés, mais aussi vers l'approfondissement des connaissances et des techniques au service de leur art.

