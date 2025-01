L'Orchestre symphonique du Conservatoire de musique de Montréal : la Grandiose Cinquième de Prokofiev à la Maison symphonique!

Le concert s'ouvrira sur Aux confins de l'orage de Camille Pépin, puis, lumière sur le talent de la violoniste Annabelle Chouinard de la classe d'Anne Robert qui interprétera le Concerto pour violon no 1, op. posthume de Béla Bartók. Finalement, l'Orchestre jouera l'épique et grandiose Symphonie no 5 en si bémol majeur, op. 100 de Sergueï Prokofiev.

En prologue, le public aura le plaisir d'entendre l'Orchestre à cordes des jeunes du CMM, dirigé par Thomasine Léonard, pour un court programme comprenant des extraits d'œuvres de George Frideric Handel et de Percy Eastman Fletcher. Autant d'occasions de découvrir des talents exceptionnels!

OSCMM

Maison Symphonique de Montréal

1600, rue Saint-Urbain

35$ régulier*

Billetterie de la place des arts : https://bit.ly/3VRSgDv

* Plus frais de service de la Place des arts

Rendez-vous à l'Espace des anciennes et anciens du CMM!

Inauguré l'an dernier dans le cadre des festivités entourant le 80e anniversaire du Conservatoire, « L'Espace des anciennes et anciens du CMM » se veut un lieu convivial, ouvert à toutes et à tous, où vous pouvez vous retrouver avant chaque concert de l'Orchestre symphonique du Conservatoire de musique de Montréal. L'Espace est situé au Foyer Antonia-Nantel de la Maison symphonique, niveau corbeille. On vous y attend!

Jean-Marie Zeitouni, chef

Jean-Marie Zeitouni est reconnu comme l'un des chefs d'orchestre les plus doués de sa génération. Son style expressif et précis le fait remarquer dans un répertoire qui s'étend du baroque à la musique d'aujourd'hui. Apprécié autant dans le répertoire symphonique que dans le répertoire de l'opéra, il dirige régulièrement les orchestres les plus prestigieux en Europe et en Amérique.

À propos du Conservatoire de musique de Montréal

Fondé en 1943, le Conservatoire de musique de Montréal est l'un des 9 établissements qui composent le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Cette institution publique de formation supérieure, vouée à la poursuite de l'excellence, offre des programmes s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant un apprentissage en continuité où l'élève et le maître développent une relation privilégiée. Grâce à un corps professoral formé de musiciens renommés, cette école prestigieuse à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement culturel montréalais, est une extraordinaire pépinière de talents dont les diplômés s'illustrent partout à travers le monde.

Source: Conservatoire de musique de Montréal

Julie Plouffe-Raymond, Communications, 514 873-4031, poste 312